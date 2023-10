Tierschutz: Alles für die Katz - Kastrationsaktion wird vorzeitig gestoppt

Pinneberg. Aus die Maus. Nach nur zwei Tagen stoppte der Tierschutzbund Schleswig-Holstein die diesjährige Katzen-Kastrationsaktion. Eigentlich sollten noch bis zum 20. Oktober möglichst viele wildlebende Vierbeiner kastriert werden – doch nach kürzester Zeit ging den Freiwilligen das dafür nötige Geld aus.

„Ein Unding sondergleichen“, für Peter Dorendorf, Sprecher, Tierschutzberater und Tierschutzbeauftragter des Tierschutzvereins Pinneberg. Er bemängelt, dass das Land immer weniger Geld für die Kastration von Straßenkatzen lockermacht.

Tierschutz Pinneberg: Katzen-Kastrations-Aktion vorzeitig gestoppt

Mit der Kastrationsaktion, organisiert von der Landestierärztekammer und finanziell unterstützt vom Deutschen Tierschutzbund sowie dessen Landesverband Schleswig-Holstein, wollen die Tierschützer wildlebende Katzen an der Vermehrung hindern. In Schleswig-Holstein leben mindestens 50.000, eher 75.000 Straßenkatzen. Kastrationen können die Populationsgröße und damit das Leid der Tiere verringern. Mit den Aktionen, die es seit 2014 zweimal jährlich gibt, konnten schon mehr als 26.000 Straßenkatzen im Land kastriert werden.

Voraussetzung für die Kastrationen ist jedoch das nötige Kleingeld. Nachdem im vergangenen Jahr die neue Gebührenverordnung für Tierärzte eingeführt wurde, sind die Kosten auch für die Kastrationen stark gestiegen, weshalb der Deutsche Tierschutzbund und sein Landesverband Schleswig-Holstein ihren Zuschuss in diesem Jahr schon erhöht hatten: Die Verbände beteiligten sich mit 20.000 Euro. Trotzdem dauerte es gerade einmal zwei Tage, da war das Budget schon verpulvert.

Tierschützern wird „Knüppel zwischen die Beine geschmissen“

„Das hat mich so wütend gemacht, das glauben sie gar nicht“, sagt Tierschützer Dorendorf zum vorzeitigen Aus der Aktion. Gerade einmal drei Katzen habe der Pinneberger Tierschutzverein in diesem Jahr fangen und kastrieren können, bevor das Projekt abgebrochen wurde. In den vergangenen Jahren seien es stets um die 20 Tiere gewesen.

Er fühle sich, als würden ihm „Knüppel zwischen die Beine geschmissen“, sagt Dorendorf. „Das Land sollte einmal sehen, was wir für die Tiere an Zeit und Finanzmitteln investieren.“ Am liebsten würde er die zuständigen Politiker einmal einladen, um ihnen die viele Arbeit der Ehrenamtlichen, aber auch den enormen Finanzbedarf des Vereins deutlich zu machen.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

120 bis 140 Euro koste die Kastration eines Katers, bei Katzen seien bis zu 200 Euro für den Eingriff nötig. Abgesehen von den finanziellen Mitteln besteht zudem stets Bedarf nach Tierärzten, die die Kastrationen durchführen. Dass viele der Veterinärmediziner im Kreis Pinneberg bereit sind, geringere Honorare für die zu großen Teilen spendenfinanzierten Aktionen zu nehmen, begrüßt Dorendorf. Mehr Helfer dürften es dennoch sein, sagt er.

Straßenkatzen gefährden heimische Singvögel und Wildkaninchen

Im Kreis Pinneberg haben die Straßenkatzen bestimmte Stellen, an denen sie sich sammeln, unter anderem im Industriegebiet an der Pinnau. „Da kriegen wir die Katzen dann schnell eingefangen“, sagt Dorendorf. Fast alle der Katzen seien krank und unterernährt. Die Krankheiten geben sie dann an ihre Kitten weiter, „sodass der Bestand von Jahr zu Jahr ungesünder wird“, so der Tierschützer. Bis zu dreimal jährlich werfen die Katzen und bekommen jeweils fünf bis sieben Junge.

Die Kastrationsaktionen helfen nicht nur, das Leid der Katzen selbst zu mindern. Denn die Vierbeiner gefährden auch andere Arten. Es ist ein Leichtes für Katzen, heimische Singvögel oder Kleintiere wie Wildkaninchen zu fangen und zu fressen.

Nach fehlgeschlagener Kastrations-Aktion: Tierschutz fordert Geld vom Land Schleswig-Holstein

Nach der Katzen-Kastrations-Pleite fordert der Tierschutz-Landesverband nun mehr Unterstützung vom Land und der Tierärztekammer: „Die Tierschützer im Land, die trotz der ohnehin dramatischen Lage der Tierheime an ihre finanziellen und personellen Grenzen gehen, um Straßenkatzen zu helfen, werden im Stich gelassen“, moniert Ellen Kloth als Vorsitzende. „Das Land muss seinen Beitrag für die geplanten Aktionen in 2024 wesentlich erhöhen – auf mindestens 200.000 Euro. Auch die Landestierärztekammer muss stärker unterstützen.“

Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, befindet, die Situation sei „nicht mehr hinnehmbar. Erst wird die landesweite Kastrationspflicht für Freigängerkatzen als ,bürokratischer Irrsinn‘ abgetan und jetzt wird die Kastrationsaktion gestoppt, bevor sie richtig angefangen hat.“

Tierschutz Pinneberg: Vereine und Heime stark auf Spenden angewiesen

Tierschutzvereine und Tierheime in Schleswig-Holstein müssen nach diesem Flop selbst entscheiden, wie sie mit den noch nicht kastrierten Straßenkatzen umgehen. Sollen sie noch kastriert werden, müssen sie die Kosten dafür selbst tragen. Alternativ können sie die Katzen unkastriert wieder laufen lassen. Dann vermehren sich die Tiere allerdings weiterhin unkontrolliert.

Viele Tierheime bitten daher vermehrt um Spenden aus der Bevölkerung. Auch Dorendorf vom Tierschutzverein Pinneberg weist darauf hin, dass der Verein dauerhaft Geld-, aber auch Sach- und Futterspenden etwa für die Tiertafel benötige

„Jedes Katzenleben zählt“ Der Deutsche Tierschutzbund informiert im Rahmen seiner Kampagne „Jedes Katzenleben zählt“ über das Leid der Straßenkatzen und die Wichtigkeit der Kastration: www.jetzt-katzen-helfen.de. Der „Große Katzenschutzreport“ des Deutschen Tierschutzbundes, der sich ebenfalls über die Webseite erreichen lässt, zeigt, dass sich das Katzenelend in den letzten Jahren zu einem der größten unbemerkten Tierschutzprobleme Deutschlands entwickelt hat.