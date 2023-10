Polizei: Täter plündern Schulbaustelle in Elmshorns bestem Stadtteil

Einbrecher haben die Baustelle der Grundschule Kaltenweide in Elmshorn heimgesucht. (Symbolbild)

Polizei Pinneberg Täter plündern Schulbaustelle in Elmshorns bestem Stadtteil

Elmshorn. Elf Millionen Euro investiert Elmshorn in den Erweiterungsbau für die Grundschule Kaltenweide. Seit Anfang Juli laufen die Bauarbeiten. In der Nacht zu Donnerstag suchten ungebetene Besucher die Baustelle heim.

Zwischen 17.15 Uhr am Mittwoch und 6.15 Uhr am Donnerstag kam es zu einem Einbruch auf das an der Amandastraße gelegene Baustellengelände. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem eingezäunten Gelände und stahlen offenbar aus einem Baucontainer eine Armbanduhr.

Graffiti-Schmierereien auf der Baustelle, dem Schulgelände und an der Kita

Sowohl auf dem Baustellengelände als auch auf dem benachbarten Areal der Grundschule kam es in der angegebenen Tatzeit zu Graffiti-Schmierereien. Zusätzlich ließen sich auch am Gebäude der anliegenden Kindertagesstätte frische Graffiti feststellen.

Mehr zum Thema

Diese Aktionen werden als Sachbeschädigungen gewertet, sodass auch eine Straftat vorliegt. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Ereignisse vermutet die Polizei einen Zusammenhang zwischen den Taten.

Nach Einbruch auf Schulbaustelle: Kripo Elmshorn sucht Zeugen

Hinweise auf die Täter liegen bis jetzt nicht vor. Daher suchen die Ermittler der zuständigen Kripo Elmshorn nach Zeugen. Wer in der genannten Zeitspanne im Bereich der Grundschule Kaltenweide Personen beobachtet hat, die sich verdächtig verhalten haben, wendet sich unter 04121/80 30 an die Kriminalpolizei.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.