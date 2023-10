Barmstedter Kundenzentrum säuft ab – Wasserschaden bei den Stadtwerken

Wasserschaden im Kundenzentrum Barmstedt: Auf dem Weg in das Interimsbüro an der Feldstraße sind deswegen Christina Herklez (links) und Stefanie Weißhaupt. Im Kundenzentrum der Stadtwerke arbeiten derweil Lüfter und Trockner weiter.

Barmstedt. Es begann mit einem Tropfen und hat sich dann zu einem ausgemachten Wasserschaden entwickelt: Wie die Stadtwerke in Barmstedt mitteilen, ist das Kundenzentrum des örtlichen Versorgers im Zentrum der Stadt ab sofort und bis auf Weiteres geschlossen. Es müsse renoviert werden.

„Die Räumlichkeiten im Rathausgebäude stehen deshalb für eine persönliche Beratung aktuell nicht zur Verfügung“, heißt es in dem Schreiben der Stadtwerke. Ein Teil des Serviceteams ziehe wegen der Umstände an die Feldstraße 29 um, wo am heutigen Dienstag zunächst zwei Beratungsplätze eingerichtet worden seien.

Stadtwerke Barmstedt: Aus ein paar Tropfen wurde ein Wasserschaden

Vom morgigen Mittwoch an seien dort wieder persönliche Besuche und Gespräche möglich, so die Stadtwerke. Telefonisch und per EMail bleibe der Versorger aber wie gewohnt und ohne Einschränkungen für Kundinnen und Kunden da.

Zum HIntergrund des Wasserschadens teilt das Unternehmen mit, dass alles am Montag „mit ein paar Wassertropfen“ begonnen habe. Nun ziehe der entstandene Schaden „umfangreiche Renovierungsarbeiten nach sich“. Konsequenz: Die Türen des Kundenzentrums bleiben wegen des Wasserschadens bis auf Weiteres geschlossen.

Wasserschaden im Kundenzentrum: Dauer der Arbeiten noch nicht abesehbar

Für den persönlichen Kontakt richte der Versorger nun vorerst ein Beratungsbüro an der Feldstraße 29 ein. Es sei ab Mittwoch zu den üblichen Zeiten geöffnet. Bis dahin bitten die Stadtwerke darum, dringende Anliegen telefonisch unter 04123/68156 zu klären oder per E-Mail Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kundenzentrums aufzunehmen.

Mehr zum Thema

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie lange die Renovierungs- und Trocknungsarbeiten im Kundenzentrum andauern werden, sei derzeit noch nicht absehbar. „Wir freuen uns, dass wir sehr kurzfristig eine alternative Beratungsmöglichkeit an der Feldstraße schaffen konnten“, sagt Rickmer Timm, kaufmännischer Leiter der Stadtwerke Barmstedt. „Das persönliche Gespräch ist vielen unserer Kundinnen und Kunden wichtig und wird auch in den kommenden Tagen beziehungsweise Wochen möglich sein.“ nib