Stau Quickborn: 40-Tonnen-LKW steckt fest – Kieler Straße voll gesperrt

Der Laster sollte an der B4 Baumaterial anliefern. Bis 13 Uhr ging es weder vor noch zurück. Die Bergung war kompliziert und dauerte.

Ein Lkw-Fahrer hat sich am Dienstagvormittag in Quickborn auf der Kieler Straße festgefahren. Es staut sich und die Straße musste für die Bergung gesperrt werden. (Symbolbild)

Quickborn. Dieser Ausrutscher hatte Folgen: Die Bundesstraße 4 in Quickborn war am Dienstagvormittag stundenlang voll gesperrt. Grund war ein Malheur mit einem 40 Tonnen schweren Lkw, der sich dort am Vormittag festgefahren hatte.

Laut Polizeiangaben sollte das schwere Fahrzeug auf Höhe der Einmündung Langeloh Material für eine Baustelle anliefern. Während des Rangierens sackte der Lkw offenbar in den weichen Boden ein und steckte fest.

B4 in Quickborn gesperrt: Bergung dauert bis mindestens 13 Uhr

Inzwischen ist die Bergung des schweren Fahrzeugs abgeschlossen. Kurz nach 13 Uhr meldete die Polizei: Der Verkehr könne langsam wieder fließen. Zuvor musste die Bergungsfirma ein zweites Spezialfahrzeug anfordern, um den 40-Tonner aus seiner misslichen Lager zu befreien.

Schon davor war die Polizei von einer stundenlangen Bergungsaktion ausgegangen. Während der Vollsperrung der B4 kam es im Großraum Quickborn zu Behinderungen, da zu allem Überfluss im benachbarten Ellerau die Ortsdurchfahrt gesperrt ist.

Berliner Damm in Ellerau ist wegen Arbeiten an der Gasleitung ebenfalls dicht

Dort, auf dem Berliner Damm, wird derzeit eine Gasleitung saniert. Noch bis zum 3. November ist der Abschnitt zwischen Kirchenstieg und Stettiner Straße dafür voll gesperrt.

Die Polizei empfiehlt ortskundigen Autofahrern weiterhin, den Bereich in der nächsten Zeit möglichst weiträumig zu umfahren.