Polizei Pinneberg: Einbrecher plündern Hausbar - Whisky und Weinbrand erbeutet

Wedel/Schenefeld/Ellerbek. Nach vier Einbrüchen, die sich am Wochenende ereignet haben, sucht die Polizei dringend nach Zeugen, um die Taten aufklären zu können. Tatorte waren Wedel, Ellerbek und Schenefeld.

In Wedel hatten es die unbekannten Täter auf wertvolle Dinge abgesehen, die sich in einem Antiquitätengeschäft an der Bahnhofstraße befanden. Laut Polizeiangaben beschädigten die Einbrecher zwischen Freitagabend und Sonnabendmorgen ein Fenster des Geschäftes.

Direkt hinter dem Fenster befindet sich die Auslage des Geschäftes, in der wertvolle Dinge ausgestellt waren. Ob etwas fehlt, stand am Montag noch nicht fest.

Ebenfalls in Wedel hat ein Einbrecher am späten Freitagabend versucht, in ein Einfamilienhaus an der Schauenburgerstraße einzudringen. Das Gebäude wird derzeit saniert und ist eingerüstet. Der Täter ist gegen 22.40 Uhr auf das Gerüst geklettert.

Im ersten Stock stieß er auf ein Fenster, das zum Lüften offenstand. Durch dieses drang er in die Wohnräume vor. Der Bewohner wurde jedoch durch ein Geräusch auf den Einbrecher aufmerksam.

Dieser flüchtete ohne Beute wiederum über das Gerüst aus dem Gebäude ins Freie. Die weitere Fluchtrichtung des Mannes ist bis jetzt nicht bekannt.

In Schenefeld wollten unbekannte Täter am Sonnabend an der Königsberger Straße in eine Wohnung eindringen. Betroffen war ein Mehrfamilienhaus, die Einbrecher hatten es auf eine Erdgeschosswohnung abgesehen.

Sie versuchten mit brachialer Gewalt, ein verschlossenes Fenster zu öffnen. Dies misslang jedoch, sodass die Wohnung nicht betreten wurde. Die Tatzeit liegt zwischen 7.30 und 21 Uhr, eine genauere Eingrenzung ist nicht möglich.

In Ellerbek sind die Täter in ein an der Dorfstraße gelegenes Einfamilienhaus eingedrungen. Sie schlugen zwischen 8.45 Uhr und kurz vor 13 Uhr zu.

Die Beute besteht aus Geld und Schmuck, der genaue Wert der Beute steht nicht fest. Die Einbrecher plünderten auch eine Bar im Erdgeschoss des Hauses und stahlen zwei teure Flaschen mit Whisky und Weinbrand.

Die Einbruchsermittler der Kripo Pinneberg suchen in allen vier Fällen Zeugen, die zu den genannten Zeiten im Umfeld der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04101/20 20 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.