Bürgermeisterwahl Pinneberg: Alle Informationen zur Abstimmung am 8. Oktober

Pinneberg. In Pinneberg wird heute ein neuer Bürgermeister gewählt. Seit um 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Die fünf Kandidaten Paul Hoffmann, Dr. Jörg Heuer, Hauke Röben, Thomas Voerste und Marco Bröcker wollen an die Spitze des Pinneberger Rathauses und das Amt von Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) übernehmen. 33.678 Pinneberger dürfen ihre Stimme abgegeben. Die Wahllokale in 18 Wahlbezirken sind bis 18 Uhr geöffnet.

Auf der Wahlbenachrichtigung steht, wo gewählt werden kann. Die Wahlbenachrichtigung und ein Ausweisdokument sind mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigungen werden abgehakt und dann wieder mitgegeben für eine mögliche Stichwahl.

Bürgermeisterwahl Pinneberg: Fünf Kandidaten treten an, um neuer Rathauschef zu werden

Im Rathaus, Bismarckstraße 8, ist im oberen Foyer der Sitzungssäle ein Monitor aufgebaut, auf dem die Hochrechnungen verfolgt werden können. Mit einer ersten Hochrechnung wird um 18.45 Uhr gerechnet. Der Gemeindewahlausschuss gibt das amtliche Ergebnis laut Sitzungskalender am Dienstag, 10. Oktober, 18 Uhr im Rockville-Zimmer bekannt.

Sollte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erhalten, kommt es am Sonntag, 29. Oktober zu einer Stichwahl. Den Briefwählern werden in diesem Fall erneut Wahlunterlagen zugeschickt. Die Urnengänger erhalten ihre Wahlunterlagen nach der ersten Stimmabgabe am heutigen Sonntag für die mögliche Stichwahl zurück.

Bürgermeisterwahl Pinneberg: Das sind die Kandidaten

Thematisch liegen die fünf Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters dicht beieinander. Alle wollen die Verwaltung modernisieren und digitalisieren und das Rathaus bürgerfreundlicher gestalten. Sie wollen die Finanzen der Stadt stärken, Klimaschutzziele anpacken, das Image der Stadt stärken, Kita und Schulen ausbauen und zukunftsfähig ausstatten.

Marco Bröcker ist Kandidat von CDU und Grünen

Verwaltungserfahrung bringen aber nur zwei Kandidaten mit. Marco Bröcker ist Leiter des Büros der Bürgermeisterin und war zuvor Wirtschaftsförderer in Pinneberg. Er kennt die Stadtverwaltung von innen. Der 50-Jährige ist gemeinsamer Kandidat von CDU und Grünen. Bröcker saß von 2008 bis 2014 für die CDU im Pinneberger Kreistag. Sechs Jahre als Referent für Sozialpolitik in der CDU-Landtagsfraktion gehören ebenfalls zu seiner Vita. In Lübeck führte er als Referent die Geschäfte der Christdemokraten.

Thomas Voerste wird von SPD und FDP unterstützt

SPD und FDP unterstützen hingegen Thomas Voerste (parteilos). Der 53-Jährige ist der einzige Kandidat, der nicht in Pinneberg wohnt. Er hat zwei erwachsene Kinder und leb mit seiner Lebenspartnerin und ihren Töchtern in Altenholz bei Kiel. Das möchte er ändern, wenn er zum Bürgermeister gewählt wird. Voerste ist seit 2018 Fachbereichsleiter in der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde, hat früher aber in Pinneberg gearbeitet. Er absolvierte eine Ausbildung zum Baumschulgärtner in Barmstedt und betreute bei der AWO in Pinneberg Jugendliche einer Wohngruppe. Daraufhin studierte er Sozialpädagogik und schlug im Bereich Soziales eine Verwaltungskarriere ein.

Jörg Heuer ist einer von drei Einzelkandidaten

Als einer von drei Einzelkandidaten tritt Dr. Jörg Heuer. Der 60-Jährige ist in der Wählergemeinschaft Buntes Pinneberg aktiv, betont aber, dass er als parteiloser Kandidat antritt. Seit der Kommunalwahl am 14. Mai ist er Mitglied der Ratsversammlung. Der promovierte Naturwissenschaftler im Bereich Chemiepharmazie lebt seit 23 Jahren in Pinneberg, ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. Im Wahlkampf warb er mit seinem analytischen Verstand. Als Regulatory Affairs Manager hat er Erfahrungen in der Anwendung von Gesetzen und Verordnungen sowie in der Qualitätssicherung.

Auch Paul Hoffmann und Hauke Röben treten als Einzelkandidaten an

Paul Hoffmann setzt vor allem auf Charme, seinen Charakter und Ehrlichkeit und das, was er bei der Berufsfeuerwehr gelernt hat: Stressresistenz, Teamführung und Gelassenheit. Der 34-Jährige ist Hauptbrandmeister bei der Hamburger Feuerwehr und dreifacher Vater. Von Mecklenburg-Vorpommern zog er 2014 der Liebe wegen nach Pinneberg. Am Herzen liegt ihm vor allem die Sicherheit der Stadt. In Pinneberg ist er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.

Hauke Röben ist mit 27 Jahren der jüngste Kandidat. Auch er arbeitet im Rathaus, als Vermessungstechniker in der Stadtplanung, ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren. Röben warb im Wahlkampf mit seinem Alter und damit, frische Ideen einbringen zu wollen. Er sieht vor allem im Bereich der Schulen einen großen Nachholbedarf. Nach Pinneberg zog es ihn vor mehr als fünf Jahren, nachdem er seine jetzige Frau kennengelernt hatte.

Bürgermeisterin Urte Steinberg möchte vor Ablauf der Amtszeit aufhören

Hintergrund der verfrühten Wahl: Amtsinhaberin Urte Steinberg (parteilos) geht mit Ablauf des 9. Januar 2024 in den Ruhestand. Sie hatte um vorzeitige Entlassung gebeten, dem der Hauptausschuss Anfang März zugestimmt hatte. Die Amtszeit der 64-Jährigen würde offiziell erst ein Jahr später, am 9. Januar 2025, enden.

Die Rathauschefin war im November 2012 als gemeinsame Kandidatin von CDU mit SPD mit 57,46 Prozent der Stimmen gewählt worden. Ihr Amt trat sie dann offiziell im Januar 2013 an. 2018 setzte sie sich bei ihrer Wiederwahl mit 72,5 Prozent der Stimmen gegen den indischstämmigen Taxifahrer Jitendra Sharma durch.