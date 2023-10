Last-Minute-Appell: Neue Wache finanziell genau prüfen!

In Pinneberg streitet die Politik über den geeigneten Standort der neuen Feuerwache. Hietr steht ein Feuerwehrmann in Schutzausrüstung neben dem Einsatzfahrzeug und sichert die Einsatzstelle ab.

Pinneberg. Das Hickhack um den neuen Standort für die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg geht weiter. Die Fraktionen streiten darüber, wo die neue Hauptwache entstehen soll. Während CDU und Grüne die Datumer Chaussee und die Aschhooptwiete favorisieren, haben sich SPD, FDP und Buntes Pinneberg für die Parkstadt Eggerstedt ausgesprochen und sich damit auch hinter den Wunsch der Feuerwehr selbst gestellt. Externe Gutachten hatten Eggerstedt als beste Variante herausgearbeitet, auch bezüglich der Erreichbarkeit.

Nun legt die Fraktion Buntes Pinneberg noch einmal nach und bekundet in einer öffentlichen Mitteilung Zweifel an der Richtigkeit der finanziellen Bewertung der beiden Standortvarianten Parkstadt Eggerstedt und Datumer Chaussee. Dabei soll die Politik am Donnerstag, 5. Oktober, in der Ratsversammlung eigentlich endgültig über die Standortfrage entscheiden.

Buntes Pinneberg: Standortfrage für neue Wache überdenken

Die finanzielle Bewertung ist als nichtöffentliche Mitteilung an die Fraktionen gegangen. Während sich das Grundstück an der Eggerstedter Straße in städtischer Hand befindet, müsste das an der Datumer Chaussee erst noch gekauft werden.

Wie Buntes Pinneberg nun mitteilt, ist ihnen aufgefallen, „dass einige Annahmen unvollständig sind beziehungsweise wichtige Kosten nicht betrachtet wurden.“ Das würde die Wirtschaftlichkeit der beiden Varianten noch einmal neu bewerten. Deshalb ruft die Fraktion dazu auf, die Standortauswahl erneut zu überdenken.

Parkstadt Eggerstedt Favorit bei der Standortqualität

Für den Abschluss der Standortauswahl der neuen Feuerwache in Pinneberg wurde eine erneute Untersuchung der Standortvarianten Parkstadt Eggerstedt und Datumer Chaussee durchgeführt, bei der sowohl die Standortqualität für die Feuerwehr als auch die finanzielle Vorteilhaftigkeit der beiden Varianten analysiert wurden. „Die durch ein Ingenieurbüro durchgeführte Untersuchung zur Standortqualität ergab eindeutige Vorteile für den Standort in der Parkstadt Eggerstedt, was dessen Bedeutung für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger unterstreicht“, teilt Buntes Pinneberg mit.

Die durch die Stadtverwaltung durchgeführte finanzielle Bewertung schien zunächst den Standort Datumer Chaussee als vorteilhaft zu sehen. Die Fraktion Buntes Pinneberg zieht diese Bewertung jedoch nach Prüfung in Zweifel. Es geht um mehrere fehlende und unvollständige Annahmen zu Flächengrößen und bestimmten Kostenarten, so die Wählergemeinschaft, die ursprünglich Grüne & Unabhängige hieß.

CDU und Grüne lehnen Parkstadt Eggerstedt ab

Das mache den Standort Datumer Chaussee nicht nur unwirtschaftlicher, sondern berge sogar ein höheres Risiko: „Er bringt offenbar potenziell unbekannte Folgekosten für Bodensanierungen und soziale Infrastruktur mit sich“, heißt es in dem Schreiben. „Die neu aufgedeckten fehlenden und unvollständigen Annahmen sind von entscheidender Bedeutung, da die finanzielle Bewertung als Begründung für die Ablehnung des Standortes in der Parkstadt Eggerstedt durch die CDU und die Grünen angeführt wurde.“

Buntes Pinneberg appelliert an die Mitglieder aller Fraktionen, die den Fraktionen inzwischen bekannten neuen Erkenntnisse zu berücksichtigen und sich auf Grundlage der korrigierten finanziellen Bewertung für den Standort in der Parkstadt Eggerstedt zu entscheiden.