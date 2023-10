Brutale Attacke in Elmshorn: Raubopfer aus Uetersen liegt am Straßenrand

Polizei Elmshorn Brutaler Raub: Täter lassen Opfer am Straßenrand liegen

Elmshorn. Nach einem brutalen Straßenraub in Elmshorn sucht die Kripo nach Zeugen. Das Opfer, ein 57 Jahre alter Mann aus Uetersen, kam verletzt ins Klinikum Elmshorn. Der attackierte Mann wurde von Passanten am Straßenrand liegend gefunden.

Laut den Polizeiangaben hat sich der Vorfall am sehr späten Sonnabendabend an der Straße Langelohe ereignet. Exakt um 23.21 Uhr entdeckten Passanten das am Straßenrand liegende Opfer, das augenscheinlich Verletzungen aufwies.

Straßenraub in Elmshorn: Passanten setzten verletztes Opfer ins Bushaltestelle

Sie brachten den Mann zu einer nahe gelegenen Bushaltestelle, wo sie ihn auf die dortige Bank setzten. Im Anschluss alarmierten die Zeugen Polizei und Rettungsdienst.

Der 57 Jahre alte Mann kam nach der Erstversorgung ins Klinikum Elmshorn. Laut Polizeiangaben waren seine Verletzungen jedoch nicht schwerwiegend, sodass eine ambulante Behandlung ausreichend war.

Opfer von Straßenraub in Elmshorn kann keine genaue Täterbeschreibung abgeben

Der 57 Jahre alte Uetersener gab an, dass ihn zwei Männer attackiert und ausgeraubt hätten. Ihre Beute würde aus seinem Handy und seinem Portemonnaie bestehen.

Wann genau sich die Attacke abgespielt hat, konnte das Opfer nicht sagen. Auch war der Mann nicht in der Lage, eine genaue Beschreibung seiner Angreifer abzugeben.

Täter des Straßenraubs sollen zwei etwa 30 Jahre alte Männer mit kurzen Haaren sein

Bekannt ist zunächst nur, dass es sich um zwei etwa 30 Jahre alte Männer gehandelt haben soll, die vermutlich kurze Haare haben. Die Ersthelfer, die den Uetersener gefunden haben, haben keine andere Personen im Umfeld des Tatortes bemerkt.

Die Ermittlungen hat die Kripo Elmshorn übernehmen. Die Beamten suchen jetzt Zeugen, die eventuell den Überfall gesehen oder nähere Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise dazu unter Telefon 04121/80 30.