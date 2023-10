Bürgermeisterwahl Pinneberg: So ticken die fünf Bewerber - Kandidaten privat

Wer wird neuer Bürgermeister in Pinneberg? Dr. Jörg Heuer (v.l.), Marco Bröcker, Thomas Voerste, Hauke Röben und Paul Hoffmann stellen sich am 8. Oktober zur Wahl.

Pinneberg. Am kommenden Sonntag, 8. Oktober, wählen die Pinneberger einen neuen Bürgermeister. Das Abendblatt hat die fünf Kandidaten Marco Bröcker, Jörg Heuer, Paul Hoffmann, Hauke Röben und Thomas Voerste gebeten, sich mal von ihrer privaten Seite zu zeigen. Denn hinter jedem Kandidaten steckt ja auch ein Mensch. In einem Steckbrief wurden die Bewerber nach Hobbys, Vorbildern und Musikgeschmack befragt. Auch wo es ihnen in Pinneberg am besten gefällt, haben die fünf Männer verraten. Hier die Antworten der Kandidaten, der alphabetischen Reihenfolge nach.

Marco Bröcker liebt Städtereisen und den Pinneberger Fahlt

Bürgermeisterkandidat Marco Bröcker in der Pinneberger Innenstadt

Foto: Katja Engler

Geburtsort: Pinneberg

Familienstand: unverheiratet

Ausbildung: Studium der Politischen Wissenschaften, der Neueren Geschichte und der Betriebswirtschaftslehre, Abschluss Magister

Beruf: Leiter des Büros der Bürgermeisterin

Lieblingsort in Pinneberg: der Fahlt

Vorbild: Als Vorbild dienen mir die Bürgermeister, die viel für ihre Städte erreicht haben.

Hobby: Ich treibe Sport und koche gern.

Lieblingsreiseziel: Ich liebe Städtereisen. Rom. Dort war ich bereits drei Mal.

Welches Lieblingsessen kochen Sie gern selbst? Ich mag die asiatische Küche mit ihren Wok-Gerichten.

Welches Buch lesen Sie gerade/ haben Sie zuletzt gelesen? Die vierte Gewalt von Richard David

Precht und Harald Welzer

Welche Musik hören Sie gerne? Hits der 80er

Mit welchen drei Worten würden Sie sich beschreiben? kommunikativ, beratungsoffen, lösungsorientiert

Jörg Heuer hat sich in das Kommunal-Handbuch vertieft

Bürgermeisterkandidat Jörg Heuer bei einem Kurzurlaub auf Sylt

Foto: Privat

Geburtsort: Hamburg, ich wohne seit 23 Jahren in Pinneberg

Familienstand: verheiratet, zwei erwachsene Kinder

Ausbildung/Studium: Studium der Chemie mit Wahlfach technische und makromolekulare Chemie, Abschluss: Diplom-Chemiker; Promotion im Institut für Pharmazeutische Chemie: Abschluss: Doktor der Naturwissenschaften

Beruf: Regulatory Affairs Manager

Lieblingsort in Pinneberg: die Innenstadt von Pinneberg, die Düpenau, aber auch mein Garten

Vorbild: Ich habe kein direktes Vorbild. In meinem Leben haben mich viele Menschen beeindruckt und etwas gelehrt. Neben meinen Eltern möchte ich hier nur einen meiner Hochschullehrer Prof. Dr. Dr. E. H. Hansjörg Sinn Senator a.d. nennen, der mir in seiner unnachahmlichen Art wichtige und grundsätzlichen Zusammenhänge nahebrachte.

Hobbys: paddeln, radfahren, wandern und lesen

Lieblingsreiseziel: Ich habe kein Lieblingsreiseziele, aber ich suche mir Länder aus, in denen ich die schöne Natur erleben und über ihre Geschichte und Traditionen etwas erfahren kann.

Welches Lieblingsessen kochen Sie gern selbst? Kochen ist nicht so mein Fall. Ich backe lieber, nach den Rezepten meiner Mutter einen gedeckten Apfelkuchen und Weihnachtskekse.

Welches Buch lesen Sie gerade/haben Sie zuletzt gelesen? Gerade habe ich das Kommunal-Handbuch für Schleswig-Holstein gelesen. Ich lese gerne historische Romane, manchmal Unterhaltungsliteratur und Sachbücher zum Beispiel „Kampf um Rom“ oder Sachbücher wie „Wenn es hart auf hart kommt“ oder „Die Grenzen des Wachstums Das 30-Jahre Update“

Welche Musik hören Sie gerne? In meiner Musikwahl bin ich nicht festgelegt, bevorzuge aber zum einen klassische Musik und zum anderen Musik mit schönem und klaren Gesang.

Mit welchen drei Worten würden Sie sich beschreiben? lösungsorientiert, kommunikativ, kompetent

Paul Hoffmann isst am liebsten die Nummer 90 beim Griechen

Bürgermeisterkandidat Paul Hoffmann in der Pinneberger Innenstadt

Foto: Privat

Geburtsort: Am 18. Oktober 1988 in Wolgast in Mecklenburg-Vorpommern geboren, 1992 nach NRW in ein kleines Dorf des Kreises Warendorf gezogen

Familienstand: 2014 bin ich dann mit meiner jetzigen Ehefrau nach Pinneberg gezogen, da diese gebürtige Pinnebergerin ist und wir uns dort eine Familie aufbauen wollten. Dies dann wie folgt geschah: 2015 Geburt unserer Zwillingstöchter, 2016 Hochzeit, 2020 Geburt unseres Sohnes. Meine Frau ist Lehrerin in Pinneberg, meine Kinder gehen in Kita und Grundschule.

Ausbildung: Mit Realschulabschluss bin ich in das Kfz-Handwerk eingetreten. 2010 bin ich dann für die Ausbildung zum Berufsfeuerwehrmann nach Hamburg gezogen. Hier habe ich die Ausbildung zum Gruppenführer gemacht, zudem diverse Lehrgänge in den Bereichen Führungsassistents und Staabsarbeit.

Beruf: Moment bin ich als Hauptbrandmeister im mittleren Feuerwehrtechnischen Dienst an der Feuer und Rettungswache Finkenwerder eingesetzt.

Lieblingsort in Pinneberg: Mein Lieblingort in Pinneberg ist neben meinem eigenen Zuhause der Drosteiplatz in Verbindung mit den vielen tollen Veranstaltungen die ich gerne besuche.

Hobbys: Ehrenamtlich bin ich in der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg tätig. Zudem habe ich den Förderverein der Katholischen Kita St Michael mit ins Leben gerufen und bin dessen Vorstandsvorsitzender. In der Vergangenheit habe ich in der Kreis- und Landeselternvertreung der Kitaeltern die Gestaltung des neuen Kitagesetzes begleiten dürfen und war als Jugendtrainer des VfL Pinneberg tätig. Ich würde einen Teil meiner Tätigkeit im Ehrenamt Feuerwehr als Hobby bezeichnen, welches aber zugleich auch eine Verpflichtung mit sich bringt. Meine drei Kinder sind ganz klar auch ein Teil Hobby und natürlich ein großer Teil Familie für mich.

Lieblingsessen: Konkret gesagt ist es die Nummer 90 auf der Spiesekarte meines Lieblingsgriechen in Pinneberg. Interessierte können sich ja gerne durch Pinnebergs Speisekarten essen.

Welches Buch lesen Sie gerade/haben Sie zuletzt gelesen? Zuletzt Jack Reacher Outlaw von Lee Child

Welche Musik hören Sie gerne? Von Rock über Pop zu Mainstream ist alles dabei. Durch meinen Vater habe ich aber schon ein Faible für die Stones.

Mit welchen drei Worten würden Sie sich beschreiben? Ich bin ein Nachbar aus Pinneberg, ein grundehrlicher Mensch, rede nicht viel um den heißen Brei - und was ich ich anpacke, ziehe ich durch. Wenn dann mal was schiefgeht, stehe dafür gerade. Ich bin ein kommunikativer, humorvoller Menschenfreund.

Hauke Röben kocht am liebsten Chili mit und ohne carne

Bürgermeisterkandidat Hauke Röben beim Krocketspielen bei Schwiegermutter im Garten.

Foto: Privat

Geburtsort: Buchholz in der Nordheide

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren

Studium/Ausbildung: ein paar Semester Bauingenieur, dann Ausbildung Vermessungstechniker

Beruf: Vermessungstechniker im Rathaus

Lieblingsort in Pinneberg: Wasserskianlage

Vorbild: Mein Bruder (teilweise)

Hobbys: Fußball, Geocaching

Lieblingsreiseziel: Kreta

Welches Lieblingsessen kochen Sie gern selbst? Chili con/sin Carne

Welches Buch lesen Sie gerade/haben Sie zuletzt gelesen? zuletzt Todesrauschen von Vincent Kliesch

Welche Musik hören Sie gerne? Deutsch (speziell Deichkind, Apache 207)

Mit welchen drei Worten würden Sie sich beschreiben? selbstbewußt, empathisch, kreativ

Thomas Voerste reist gern nach Rumänien und kocht freestyle

Bürgermeisterkandidat Thomas Voerste zieht es oft an Nord- und Ostsee.

Foto: Privat

Geburtsort: Ich bin 1969 in Köln geboren, meine Familie ist jedoch bald danach nach Schleswig-Holstein gezogen. Ich bin in Kiel aufgewachsen und ein echter Norddeutscher.

Familienstand: Ich lebe gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin und ihren beiden Kindern in Altenholz. Meine Töchter aus erster Ehe sind erwachsen und leben in Berlin und Kiel.

Ausbildung/Studium: Ich habe zunächst den Beruf des Baumschulgärtners in Barmstedt erlernt. Später habe ich dann Sozialpädagogik in Kiel studiert.

Beruf: Seit dem Jahr 2018 bin ich Fachbereichsleiter in der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde für den Bereich Jugend, Familie und Schule.

Lieblingsort in Pinneberg: Da gibt es einige. Die Brücke über die Mühlenau vor dem Rosengarten gehört sicher dazu.

Vorbild: Das eine Vorbild habe ich nicht. Ich mag Menschen, die selbstbewusst ihren Weg gehen und dabei ihre Mitmenschen nicht außer Acht lassen. Das habe mir meine Eltern mitgegeben. Dafür bin ich ihnen dankbar. Damit sind sie wohl ein Vorbild für mich.

Hobby: Sport gehört sicher dazu. Handball hat viele Jahre mein Leben bestimmt, jetzt gehe ich regelmäßig ins Fitnessstudio. Ich bin aber auch gerne in meinem Garten unterwegs, koche gern und bin gerne unter Menschen.

Lieblingsreiseziel: Ich reise gerne und entdecke neue Länder. Fest zu meinem Reiserepertoire gehört Rumänien. Dort habe ich inzwischen verschiedene Anlaufpunkte und reise fast jedes Jahr einmal zum Wandern und Ausspannen in die rumänischen Karpaten oder nach Transsylvanien. Allerdings treibt es mich nicht nur in die Ferne. Unser Schleswig-Holstein hat tolle Urlaubsziele. So bin ich bei jeder Gelegenheit gerne an Ost- und Nordsee unterwegs!

Welches Lieblingsessen kochen Sie gern selbst? Kochen gehört bei uns zuhause zu meinen Aufgaben. Rezepte dienen mir dabei als Orientierung, ich koche eher freihändig. Meistens schmeckt es. Ich muss aber aufpassen, denn ich esse – anders als meine Familie – sehr gerne scharf. Das eine Lieblingsessen habe ich nicht, ich bin da experimentierfreudig.

Welches Buch lesen Sie gerade/haben Sie zuletzt gelesen? Leider komme ich viel zu wenig zum Lesen, das klappt zuverlässig nur im Urlaub. Als nächstes steht das Buch „Rollkofferterroristen“ an. Eine selbstironische Abrechnung eines Airbnb-Gastgebers – eine Empfehlung meiner Frau.

Welche Musik hören Sie gerne? In meiner Jugend waren es eher die lauten und harten Klänge, die mir gefielen. Später kam dann noch Rock und HipHop hinzu. Seit einigen Jahren schaue ich mir auch gerne einmal eine Oper an. Der Soundtrack meines Lebens ist ziemlich bunt.

Mit welchen drei Worten würden Sie sich beschreiben? Humorvoll, gelassen, zuverlässig