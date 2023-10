Unfall A23: Betonmischer kippt in Ausfahrt um – Fahrer verletzt

Die Ausfahrt ist noch mehrere Stunden gesperrt. Das schwere Fahrzeug wollte in Elmshorn die Autobahn verlassen, die Bergung läuft.

Elmshorn A23: Betonmischer kippt in Ausfahrt um – Fahrer verletzt

Elmshorn. Ein vollbeladener Betonmischer ist auf der A23 umgekippt. Der folgenschwere Unfall, bei dem Fahrer Verletzungen erlitt, ereignete sich am Montagmittag kurz vor 13 Uhr an der Ausfahrt Elmshorn.

Der Fahrer des 35 Tonnen schweren Fahrzeugs einer Hamburger Firma war in Richtung Hamburg unterwegs und wollte die A23 an der Abfahrt Elmshorn verlassen. Dort verläuft die Ausfahrt in einer Rechtskurve.

A23: Warum das Fahrzeug im Abfahrtsbereich Elmshorn umkippte, ist noch unklar

Warum das tonnenschwere Fahrzeug dabei umkippte, kann die Polizei noch nicht sagen. Geprüft wird, mit welchem Tempo der Mann den Abfahrtsbereich befuhr.

Aus dem umgekippten Betonmischer ist ein kleiner Teil der Ladung ausgelaufen. Auch der Asphalt der Fahrbahn wurde beschädigt.

Foto: Arne Kolarczyk

Der Betonmischer kippte auf die linke Seite und kam auf der Leitplanke zum Liegen. Weil es zunächst hieß, dass sich der Fahrer nicht von alleine befreien kann, ließ die Leitstelle die Feuerwehr Elmshorn alarmieren.

30 Einsatzkräfte eilten in sechs Fahrzeugen zum Einsatzort. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Fahrer jedoch bereits über die Beifahrerseite aus dem auf der Seite liegenden Betonmischer geklettert. Die Wehr klemmte die Batterie ab und stellte den Brandschutz sicher.

Unfall A23: Fahrer des Betonmischers kam verletzt ins Krankenhaus

Der Fahrer wurde vor Ort vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst betreut und ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer die Verletzungen sind, ist bisher nicht bekannt.

Derzeit ist ein Kran der Firma Kühl dabei, den Betonmischer wieder aufzurichten. Auch die Autobahnmeisterei ist vor Ort, weil Teile des Fahrbahnasphalts durch das umstürzende Fahrzeug beschädigt worden sind. Auch ist ein kleiner Teil des Betons ausgelaufen.

Ausfahrt Elmshorn der A23 bleibt noch mehrere Stunden gesperrt

Autofahrer, die auf der A23 in Richtung Hamburg unterwegs sind, können derzeit nicht an der Ausfahrt Elmshorn abfahren. Wie lange die Sperrung noch aufrechterhalten werden muss, steht noch nicht fest. Bis zum späten Nachmittag wird das wohl der Fall sein.