Sondereinsatzkommando der Polizei überwältigt Drogendealer

Mann stand unter Bewährung – und soll dennoch in großem Stil mit Drogen gehandelt und diese an Jugendliche abgegeben haben.

Schenefeld. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei hat am Freitag einen Drogendealer überwältigt. Gegen den 29 Jahre alten Mann aus Schenefeld war zuvor ein Haftbefehl erlassen worden. Er soll in großem Stil mit Drogen gehandelt haben.

Der Schenefelder war bereits vor nicht einmal einem Jahr wegen ähnlicher Vergehen verurteilt worden. Seitdem stand er unter Bewährung. Das hielt ihn offenbar nicht davon ab, wieder in sein illegales Geschäftsfeld einzusteigen.

Haftbefehl gegen Dealer: Verdächtiger länger im Visier der Polizei

Nach Polizeiangaben befand sich der Mann seit längerem im Visier der Drogenfahnder. Er soll von Schenefeld aus im großen Stil einen Handel mit unterschiedlichen Betäubungsmittel aufgezogen und ohne Skrupel vorgegangen sein.

Dabei soll der 29-Jährige auch Jugendliche zum Drogenkonsum und -verkauf angestiftet und diese bedroht haben. Wer nicht spurte, auf den soll der Mann laut Polizeiangaben aggressiv eingewirkt haben.

Ermittler durchsuchen am Freitag mehrere Adressen in Schenefeld

Bereits im Vorfeld der Aktion am Freitag hatte das Amtsgericht Itzehoe gegen den Mann einen Haftbefehl erlassen. Am Freitagmorgen rückte die Polizei mit einem großen Aufgebot an und durchsuchte mehrere Adressen in Schenefeld, die dem Verdächtigen zugerechnet werden.

Auch im Fokus stand ein mutmaßlicher Mittäter, der 19 Jahre alt ist und ebenfalls in Schenefeld wohnt. In beiden Wohnungen stießen die Ermittler auf mehrere Hundert Gramm Cannabis, kleinere Mengen Kokain sowie gefährliche Gegenstände, die einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellen. Diese Dinge wurden beschlagnahmt.

Ermittlungserfolg: Haupttäter in Haft, Komplize kommt wieder frei

Bein der Verhaftung des Haupttäters, der als aggressiv gilt, war ein Sondereinsatzkommando der Polizei aus Kiel beteiligt. Der 29-Jährige kam anschließend in eine Untersuchungshaftanstalt.- Sein mutmaßlicher Mittäter kam nach der Vernehmung wieder auf freien Fuß.