Verkehr Elmshorn: Bahnübergänge wochenlang gesperrt - Umleitungen nötig

Ein Regionalexpress fährt an einem Bahnübergang vorbei. In Elmshorn werden zwei der Querungen wochenlang gesperrt. (Symbolbild)

Elmshorn. Das riecht nach Stau: Alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, die häufig im Norden Elmshorns unterwegs sind, müssen sich im Oktober auf große Einschränkungen im Straßenverkehr einstellen. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an zwei Bahnübergängen.

Betroffen sind die Querungen am Gerlingweg und an der Wrangelpromenade. Die Arbeiten am Gerlinweg beginnen am Donnerstag, 5. Oktober, um 22 Uhr und sollen bis voraussichtlich Donnerstag, 2. November, 5 Uhr andauern. In diesem Zeitraum ist für Autofahrerinnen und Autofahrer kein Durchkommen.

Elmshorn sperrt Bahnübergänge – Wochenlang Umleitungen nötig

Zusätzlich ist der Bahnübergang von Mittwoch, 18. Oktober, 7 Uhr bis Sonnabend, 28. Oktober, 19 Uhr auch für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende nicht passierbar. Außerhalb dieses Zeitraums können sie den Übergang aber auch während der Bauarbeiten nutzen.

Während der Sanierungsarbeiten wird eine Umleitung eingerichtet. Die Stadt Elmshorn empfiehlt, den betroffenen Bereich über Papenhöhe, Horster Landstraße, An der Bundesstraße, Wittenberger Straße und Sibirien zu umfahren.

Elmshorn: Fahrzeitverlängerung für alle Verkehrsteilnehmer

Der Bahnübergang Wrangelpromenade wird von Donnerstag, 19. Oktober, 7 Uhr, bis Montag, 23. Oktober, 7 Uhr, voll gesperrt – und das gilt für alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Die Sperrung der beiden Querungen wird sich also zeitweise überschneiden und dadurch lange Umwege nötig machen.

Auch hier wird eine Umleitung eingerichtet. Die Stadt empfiehlt, den Bereich über die Straßen Papenhöhe, Horster Landstraße, An der Bundesstraße, Wittenberger Straße, Sibirien und Fuchsberger Damm zu umfahren. Je nach Verkehrsmittel kann sich die Fahrzeit stark erhöhen.