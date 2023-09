Gasleck! Bagger reißt bei Bauarbeiten Gasleitung in Halstenbek auf

Halstenbek Gasleck: Bagger reißt Hausleitung in Halstenbek ab

Halstenbek. Bei Bauarbeiten im Bereich der Straßen Stinnhorn und Hauptstraße in Halstenbek wurde am Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr eine Gasleitung aufgerissen. Schnell strömten den Angaben nach an dem Leck erhebliche Mengen Gas aus, sodass die Feuerwehr zu Hilfe gerufen wurde.

Gas kann tückisch sein, denn es ist von Natur aus geruchslos. Deshalb wird es mit Geruchsstoffen versetzt. Dieser markante Geruch war für die Feuerwehrleute der Halstenbeker Wehr vor Ort sofort deutlich wahrnehmbar – kein gutes Zeichen.

Gasleck! Bagger reißt bei Arbeiten Leitung in Halstenbek auf

Was war passiert? Ein Bagger hatte bei Arbeiten im Boden eine Hausanschlussleitung von der Hauptleitung abgerissen. Die angerückten Feuerwehrleute sperrten den betroffenen Bereich weiträumig ab, stellten den Brandschutz sicher und führten Messungen durch. Tatsächlich stellten sie eine sehr hohe Gaskonzentration in der Umgebung fest.

Mehr zum Thema

Bei der Kontrolle der umliegenden Wohnungen konnten die Feuerwehrleute sicherstellen, dass sich glücklicherweise keine Personen im Gefahrenbereich aufhielten. Das Gasleck wurde währenddessen von den Mitarbeitenden der Halstenbeker Gemeindewerke gestopft. Nachdem sich das Gas verflüchtigt hatte, konnten die Feuerwehrleute wieder abrücken.