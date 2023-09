Oktoberfest Pinneberg: In diesen Orten heißt es jetzt „O‘zapft is!“

Kreis Pinneberg. Fässer anstechen, Maßkrüge heben und Händl essen – das können nicht nur die Bayer. Zünftig gefeiert wird auch auf dem platten Land. Also raus aus dem Friesennerz, rein ins Dirndl oder die Lederhose und ab auf die Wiesn im Kreis Pinneberg. Das Abendblatt hat die kommenden Oktoberfeste in der Region ausfindig gemacht.

Oktoberfest in Pinneberg: Hier wird o‘zapft

Ein besonders Bayern-verliebtes Herbstprogramm hat das Theaterschiff Batavia in Wedel in petto. Sowohl am kommenden Freitag, 29. September, als auch am Mittwoch, 4. Oktober, lädt Kultur-Kapitän und Inhaber des Schiffes Hannes Grabau jeweils von 17 Uhr an zum Oktoberfest-Kneipenabend in den Biergarten und auf den Lido.

Neben dem süddeutschen Klassiker Bio-Leberkäse mit Spiegelei, Bratkartoffeln und Salat serviert die Kombüse auch Frikadellen oder Sauerfleisch, aber ebenso Quiche und Kürbissuppe, Salate sowie Kuchen und Nachtisch aus der Bordbäckerei. Es wird kühler und die Plätze in der Batavia sind begrenzt - eine Reservierung erspart Ärgernisse.

Die große Gaudi auf der Batavia erleben Gäste bei Oktoberfestbier, Weißwurst, Radi und Brezeln, wenn die Festzelte des „echten“ Oktoberfests in München schon längst wieder abgebaut sind, nämlich am Sonnabend, 7. Oktober. Schmausen und Schunkeln: Für die passende musikalische Umrahmung sorgen die Irish Pub Rovers mit einem Mix aus irischer Folkmusik, Nordseeküsten-Sounds und Hofbräuhaus-Hits.

Oktoberfest auf dem Theaterschiff Fr 29.9. und Mi 4.10. von 17.00 an mit Kneipenabend, am Sa 7. Oktober von 19.30 an mit großer Gaudi, Karten für den 7.10. kosten 17,- pro Person, mehr Info und Tickets unter www.batavia-wedel.de

Wiesn-Buffet und Blasmusik in Tangstedt

Die Wiesn nach Norddeutschland zu holen, das hat sich auch Sellhorns Gasthof in Tangstedt vorgenommen. Am Montag, 2. Oktober, von 18 Uhr an soll die Fete steigen und darf dank Feiertag am 3. Oktober für die meisten wohl auch bis in die tiefe Nacht weitergehen.

Bis 21 Uhr serviert der Gasthof ein Oktoberfest-Buffet mit Hax‘n, Weißwurst, Obazda und Brezeln. Für Wiesn-Stimmung sorgt außerdem Blasmusik des Soundorchesters Owschlag, zu späterer Stunde werden die Musiker von DJ Timo von den Nordstimmen abgelöst.

Oktoberfest in Sellhorns Gasthof Mo 2.10., 18.00, bei Sellhorn in Tangstedt, Dorfstraße 118, Eintritt 28,50, ohne Buffet 10,-, um Anmeldung unter 04101 37 37 0 wird gebeten, mehr Info auf www.sellhorns-gasthof.de

Volles Festzelt: So feierten die Schenefelder beim Oktoberfest 2019.

Foto: Langmaack / Pinneberg

Es muss nicht nur ums Bier gehen: Wiesn-Party für Kinder in Quickborn

Auf einem Oktoberfest haben Kinder nichts zu suchen? Quatsch, es muss ja nicht immer nur um Gerstensaft in Maßkrügen gehen. Deshalb lädt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) Quickborn Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 15 Jahren am 15. Oktober von 14 bis 18 Uhr zur Wiesn.

In der ihrer Geschäftsstelle veranstaltet die DLRG Jugend einen kunterbunten Nachmittag, an dem die Kinder unter anderem Lebkuchenherzen bemalen und Karaoke singen können. Mitzubringen ist nichts als gute Laune und eine Einverständniserklärung der Eltern für minderjährige Kinder.

Kinder-Oktoberfest der DLRG So 15.10., 14.00 bis 18.00, DLRG-Geschäftsstelle, Torfstraße 9, Quickborn, 10,- Gebühr für DLRG-Mitglieder bzw. 15,- für Nicht-Mitglieder, Anmeldeschluss 1.10., Anmeldung bei Melanie Günther unter melanie.guenther@quickborn.dlrg.de oder der Rufnummer 04106 126393

Auch die Schenefelder werfen sich wieder in Dirndl und Lederhosen

Die Diskrepanz ist nicht wegzureden. Ausgerechnet die Schenefelder Gaststätte Zum Nordpol lädt am Sonnabend, 7. Oktober, zum bayrischen Buffet. Andererseits: Wo wenn nicht beim Oktoberfest sind Heimatgefühle erlaubt?

Für 26,50 Euro pro Person können Besucher des Schenefelder Oktoberfests gemeinsam mit dem ausrichtenden Gewerbe- und Bürgerverein die Bierkrüge heben und dank DJ Ven auch eine flotte Sohle aufs Parkett legen.

Oktoberfest Schenefeld Sa 7.10., 18.00, Gaststätte Zum Nordpol, Holstenstrasse 11, Schenefeld, 26,50 pro Person, Anmeldung bis 30.9. per Überweisung unter Angabe des eigenen Namens an DE64 2225 0020 0267 15, Rückfragen unter 0170 466 26 80

Oktoberfeste im Kreis: In Quickborn steigt seit vielen Jahren wieder Wiesn-Fete

Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 pandemiebedingt keine Großveranstaltungen möglich waren und im vergangenen Jahr kein Zeltwirt aufzutreiben war, kann Quickborn am Freitag, 13. Oktober, und Sonnabend, 14. Oktober, endlich wieder eine richtige Gaudi feiern.

Dank einer Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Match Langenhorn, Veranstalter des Match Börner Open Air, können Wiesn-Fans aus dem Norden ihre Lederhosen oder das Dirndl nach langer Zeit wieder aus dem Schrank holen und bei ein, zwei, drei Maß Bier im Festzelt auf dem Rathausplatz in Quickborn präsentieren.

Oktoberfest Quickborn, Fr 13.10. und Sa 14.10., Rathausplatz Quickborn, nähere Info zum Programm, Zeiten und Preisen folgen in Kürze, etwa unter www.quickborn.de