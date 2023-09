An der Grund- und Gemeinschaftsschule werden zwölf Klassenräume für 300 Schüler gebaut. Doch die können nicht wie geplant genutzt werden.

Im Neubau an der Grund- und Gemeinschaftsschule (GuGS) in Pinneberg kam es zu einem Wasserschaden.

GuGS Schaden am Schulneubau in Pinneberg - Einzug verzögert sich

Pinneberg. Das ist mehr als ärgerlich: Kurz vor der Fertigstellung des Neubaus der Grund- und Gemeinschaftsschule im Quellental (GuGs) in Pinneberg ist ein Wasserschaden aufgetreten. Wie das passieren konnte, ist noch unklar. Klar ist, dass die Schüler, die aus Platzmangel in Container unterrichtet werden müssen, sich noch eine Weile mit der Situation arrangieren müssen.

Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag, 21. September, mitteilte, wurde der Schaden bereits am 12. September entdeckt. Mitarbeiter des Kommunalen Servicebetriebes Pinneberg (KSP) hatten eine feuchte Stelle an einer Wand bemerkt. Sie ließen umgehend die Hauptleitungen der Trink- und Schmutzwasserleitungen abstellen. Die Schulleitung wurde umgehend informiert und ein Gutachter angefragt.

Schaden am Schulneubau in Pinneberg verhindert Einzug

Die Leckage betrifft einen Trakt des Neubaus. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht abschätzen, heißt es aus dem Rathaus. Die Versicherung ist eingeschaltet. Sobald diese Details geklärt sind, soll umgehend mit der Schadenbeseitigung begonnen werden, heißt es in der Pressemitteilung. Und weiter: Eine Trocknung wird erfahrungsgemäß circa zweieinhalb Monate in Anspruch nehmen. Danach erst kann der Schaden beseitigt werden.

„Für uns ist das mehr als ärgerlich“, sagt Bürgermeisterin Urte Steinberg. „Alle Mitarbeitenden der Stadt – vor allem die des KSP – haben mit allen Kräften die Fertigstellung der GuGs vorangetrieben. Wenn dann auf den letzten Metern so ein unglücklicher Fehler passiert, den wir nicht zu vertreten haben, ist das schon frustrierend. Aber zum Glück sind diese Schäden versichert.“

Neubau mit zwölf Klassenräumen für 300 Schüler

Sie bittet Schüler und Lehrer weiter um Geduld. „Wir ärgern uns mit Euch und Ihnen. Aber Fehler passieren. Da steht auch bei dem betreffenden Gewerk keine Absicht dahinter. Wir werden alles tun, damit Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler der GuGs, endlich und so schnell wie möglich eure neuen und vor allem trockenen und völlig intakten Klassenräume beziehen könnt“, so Steinberg.

Bereits 2018 begannen die Planungen für den mehr als elf Millionen Euro teuren Neubau auf dem Gelände der Schule im Stadtteil Quellental. Es kam immer wieder zu Verzögerungen. Er sollte zunächst im Dezember 2022 fertig werden. Aufgrund von Lieferengpässen und Ausfällen bei den Firmen verschob sich der Termin auf das zweite Quartal 2023. Auch dieser Termin konnte nicht eingehalten werden. Geplant sind zwölf Klassenräume für 300 Schüler.