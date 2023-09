Heftiger Unfall in Pinneberg: 37-Jährige kracht mit Auto in Gegenverkehr

Einsatzfahrzeuge von Polizei und Rettungsdienst an einem Unfallort. Bei einem schweren Unfall in Pinneberg wurde eine Frau schwer verletzt. (Symbolbild).

Pinneberg. Ein schwerer Frontalunfall hat sich am Montagnachmittag in Pinneberg ereignet. In der Kreisstadt war eine 37-Jährige aus Uetersen mit ihrem Auto auf der Landesstraße 107 in den Gegenverkehr geraten. Mehrere Fahrzeuge wurden beschädigt. Im Gegensatz zu den anderen Beteiligten, für die der Crash verhältnismäßig glimpflich ausgegangen ist, wurde die Frau schwer verletzt.

Aus bisher ungeklärter Ursache sei die Frau gegen 16 Uhr mit ihrem Honda von ihrer Fahrspur abgekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie war auf der L107 in Richtung Prisdorf unterwegs und geriet bei dem Manöver in den Gegenverkehr.

Heftiger Unfall in Pinneberg: Uetersenerin gerät mit Auto in Gegenverkehr

Ein 23-jähriger Hamburger konnte einen Zusammenstoß zwar vermeiden, indem er seinen Lkw nach rechts lenkte. Dabei touchierte er mit seinem Fahrzeug allerdings einen Leitpfosten. Eine 31-Jährige aus Schenefeld konnte der Uetersenerin mit ihrem Auto dagegen nicht mehr ausweichen.

Der Honda der 37-Jährigen prallte frontal gegen den Opel der Schenefelderin, die wie durch ein Wunder unverletzt blieb. Weniger Glück hatte die Verursacherin. Sie wurde schwer verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Schwerer Unfall in Pinneberg: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Auch der ausgewichene Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Allerdings entstand an allen Fahrzeugen Sachschaden, an den beiden Autos sogar erheblicher. Die Ermittler der Pinneberger Polizei haben den Verkehrsunfall aufgenommen und suchen nun Zeugen.

Wer den Unfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben kann, möge sich auf dem Polizeirevier Pinneberg unter 04101/2020 melden.