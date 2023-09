HVV in Pinneberg: A23-Baustelle in Halstenbek behindert wichtige Buslinie

Pinneberg. Schon seit Anfang Juli müssen die Busse der Linie 285, die den Bahnhof Pinneberg und Hamburg Iserbrook miteinander verbinden, eine Umleitung fahren. Grund dafür ist die Vollsperrung der Datumer Chaussee, die noch bis zum 10. Dezember andauern soll.

Jetzt ändert sich der Fahrplan schon wieder. Vom morgigen Dienstag, 19. September, an müssen die Busse der Linie 285 erneut einen geänderten Linienweg nehmen. Bisher fuhren die Busse über den S-Bahnhof Halstenbek. Doch dies ist künftig wegen der neuen Baustelle und der damit verbundenen Sperrung der A23-Zufahrt in Halstenbek nicht mehr möglich. Das teilen jetzt die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) mit.

HVV: A23-Baustelle behindert wichtige Buslinie in Pinneberg

Für Fahrgäste bedeutet dies, dass die bisherigen Umsteigehaltestellen Heidkampstwiete, Im Wiesengrund, S Halstenbek und Friedenstraße aufgehoben werden. Die Ersatzhaltestelle am Bahnhof Halstenbek war auf Höhe der Bahnbrücke eingerichtet worden.

Die S-Bahnstation in Thesdorf wird wieder von der Bahnhofsseite angefahren. Diese Station war zeitweilig an den Thesdorfer Weg vor der Einmündung Kleiner Reitweg verlegt worden. Die Haltestellen Halstenbek, Nienhöfen und Waldenau Op de Wisch werden in ihren Fahrtrichtungen zurückgetauscht, werden also nun wieder wie nach Fahrplan bedient.

Kreis Pinneberg: Fahrgäste müssen sich auf Verspätungen einstellen

Für die Fahrgäste bedeuten diese Änderungen vor allem eins: Umgewöhnung. Mehr als zwei Monate fuhren die Busse aufgrund mehrerer Baustellen nach dem Ersatzfahrplan. Jetzt gilt bis zum 11. November wieder ein anderer.

Etwas ändert sich allerdings nicht: Die Halstellen Schenefeld Bergfelde, Schenefeld Dorfplatz, Schenefeld Uetersener Weg, Waldenau Datumer Chaussee, Pinneberg Hunnenbarg, Pinneberg Pestalozzistraße und Pinneberg Vogt-Ramcke-Straße werden weiterhin nicht bedient. Die VHH teilen mit, dass es durch die geänderten Fahrtrouten zu Verspätungen kommen kann.