Pinneberg: Neue Feuerwache - Gutachten empfiehlt diese zwei Standorte

Nur ein Einsatz von vielen für die Pinneberger Feuerwehr: Im Sommer ist es an der Rabenstraße zu einem Wohnungsbrand gekommen. Die Wehr braucht dringend eine neue Wache im Süden der Stadt.

Pinneberg. Eine Vorentscheidung ist gefallen. Denn jetzt sind nur noch zwei Standorte für die dringend nötige neue Hauptfeuerwache in Pinneberg im Rennen. Nachdem in der Kreisstadt monatelang vier mögliche Standorte diskutiert und abgewogen wurden, ist nun ein Gutachten zu dem Schluss gekommen, dass nur die Parkstadt Eggerstedt oder die Datumer Chaussee geeignet wären. Damit sind der Westring und der Hogenkamp als Orte der künftigen Feuerwache aus dem Rennen.

Nun soll der Stadtentwicklungsausschuss am 26. September eine erste Einschätzung treffen, welcher der beiden Standorte gewählt wird. Schwierig sei dabei laut Bürgermeisterin Urte Steinberg, dass aus der Standortbewertung des Gutachters „leider kein ganz eindeutiger Sieger“ hervorgegangen sei. „Beide empfohlenen Standorte haben jeweils viele Vor-, aber auch einige Nachteile.“

Pinneberg: Neue Feuerwache – das spricht für und gegen die zwei Standorte

So würde für die Variante in der Parkstadt Eggerstedt sprechen, dass es einen gültigen Bebauungsplan gibt und sich das Grundstück im Eigentum der Stadt befinden. Gegen die Parkstadt spreche laut Gutachten aber auch, dass die Stadt auf viel Geld verzichten würde, weil sie das Grundstück weder verkaufen noch Gewerbesteuern einnehmen kann.

Bei der Datumer Chaussee seien die Vorteile, dass die Verkaufsabsicht des Eigentümers vorliege und die Landesplanung positive Signale für eine bauliche Entwicklung gegeben habe. Nachteil der Datumer Chaussee: Es müsse erst Baurecht geschaffen werden.

Rathaus und Feuerwehr hoffen auf Entscheidung der Politik

Diese Abwägungen hat das Rathaus in eine entsprechende Beschlussvorlage für die Politik im nächsten Stadtentwicklungsausschuss einfließen lassen. „Wir hoffen jetzt auf eine finale Entscheidung der Politik, damit die Standortsuche abgeschlossen werden kann“, sagt Bürgermeisterin Urte Steinberg. „Insbesondere die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg sehnen eine Entscheidung herbei.“

Wehrführer in Pinneberg ist Claus Köster.

Foto: Katja Engler

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Der Gutachter hat alle Kriterien umfänglich betrachtet und erörtert“, sagt Anja Epper, Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung. „Eine gründlichere Entscheidungsgrundlage gibt es nicht. Unter dem Primat der Bewertung der Standorteignung aus planerischer Sicht ist der Eggerstedter Weg der beste Standort und die Datumer Chaussee der zweitbeste Standort. Finanziell ist die Entscheidung eindeutig zugunsten der Datumer Chaussee zu treffen.“ Nun liege die Entscheidung in den Händen der Politik.

Warum in Pinneberg eine neue Wache gebraucht wird

Eine neue Hauptfeuerwache in der Stadt ist nötig, weil das alte Gebäude in der Innenstadt zu klein und marode ist. Im vergangenen Jahr hatte Pinnebergs Wehr mehr als 800 Einsätze. Das Pensum ist für die drei hauptamtlichen Gerätewarte und die etwa 115 ehrenamtlichen Einsatzkräfte kaum noch zu schaffen. Die neue Wache soll als Hauptwache dienen und die Feuerwache in Waldenau ersetzen.

Die Notwendigkeit einer neuen Wache hat schon die erste Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes von 2022 ergeben. Wo die neue Zentrale angesiedelt werden soll, war bislang aber strittig. Der Bedarf an Gebietsabdeckung sei allerdings im südlichen Kernstadtbereich mit Eggerstedt und Thesdorf am größten.

Feuerwache Pinneberg: Das waren die Kriterien der Entscheidung

Ein Workshop mit Vertretern der Feuerwehr, der Verwaltung, der Politik und Feuerwehrplanung im Mai hatte ergeben, dass zur Entscheidungsfindung weitere Standortbewertungen nötig waren. Mit diesen Bewertungen wurde die Gutachterfirma LÜLF+ beauftragt. Deren Erkenntnisse sind nun Grundlage der neuen Vorlage.

Zudem waren Aspekte wie Planungsrecht, die Dauer der Umsetzung, die Eigentumsfrage an den Flächen sowie ein möglicher Kaufpreis nebst Umsetzungschancen entscheidend. Bewertet wurden auch mögliche Einnahmen aus Grundstücksverkäufen sowie die Höhe möglicher Einnahmen aus Gewerbesteuern.