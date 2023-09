Polizei Pinneberg: Gespenstische Attacke auf 42-Jährige in ihrer Wohnung

Halstenbek. Zu einer rätselhaften Gewalttat ist es am Donnerstagvormittag in Halstenbek gekommen. Die Flucht des Täters hatte sogar die zeitweise Sperrung der Bahnlinie zwischen Hamburg und Pinneberg zur Folge.

Demnach hat ein noch unbekannter Mann in der Gemeinde im Kreis Pinneberg an der Wohnungstür einer 42 Jahre alten Frau geklingelt und das Opfer nach dem Öffnen umgehend mit Schlägen und Tritten malträtiert. Die Frau musste schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Suche nach dem Täter dauert noch an.

Rätselhaft: Frau aus Halstenbek wird in ihrer Wohnung brutal attackiert

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, hat sich die Tat in einer Wohnung am Erlenweg ereignet. Demnach klingelte der Täter gegen 9.30 Uhr an der Wohnungstür. Als die 42-jährige Bewohnerin öffnete, wurde sie sofort aus noch ungeklärter Ursache attackiert. Die Frau wurde durch die Wucht der Schläge und Tritte schwer verletzt. Die Polizei stuft die Tat als gefährliche Körperverletzung ein.

Nach dem heftigen Angriff wurde ein 76 Jahre alter Nachbar durch Hilferufe auf die tat aufmerksam. Er ging zur Wohnung, woraufhin der Täter flüchtete. Die Flucht des Mannes führte „mehrfach über die angrenzenden Gleise, die von Eidelstedt nach Pinneberg führen“, so die Polizei. Aus diesem Grund wurde die Bahnlinie für eine knappe halbe Stunde gesperrt.

Überfall in Halstenbek: So wird der Täter beschrieben

Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang jedoch nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen. Der Täter konnte allerdings beschrieben werden. Er soll 1,70 bis 1,75 Meter groß sein, trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke mit Kapuze, blaue Jeans und schwarz-weiße Schuhe. Weiterhin trug der gesuchte Mann ein dunkles Basecap unter der aufgezogenen Kapuze. Das Gesicht hatte er während der Tat mit einer weißen FFP 2-Maske bedeckt.

Hinweise zu dieser Tat nimmt das Polizeirevier Pinneberg unter der Rufnummer 04101/2020 entgegen.

