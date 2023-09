Schenefeld: Kieler entern Stadtzentrum – Theater gegen den Leerstand

Ivan Dentler spielt die Hauptrolle in der Theaterkomödie „Wer kocht, schießt nicht“, die am 16. November im Stadtzentrum Schenefeld zu sehen ist.

Schenefeld. Schenefelds Einkaufszentrum wird zur Bühne – und das gleich vier Mal: Das Kieler Privattheater Die Komödianten führt mehrere Stücke auf dem Marktplatz des Stadtzentrums Schenefeld auf – und soll damit für Leben abseits der Shoppingzeiten sorgen, so das Kalkül der Center-Verantwortlichen.

Vier Stücke, in denen es um Liebe und Leidenschaft geht, werden in der Eventlounge direkt am Marktplatz zwischen September und Dezember zu sehen sein.

Schenefeld: Kieler Komödianten – Stadtzentrum wird zur Theaterbühne

Das wird möglich, weil sich Theaterdirektor Markus Dentler und Anne Bahr, Marketingleiterin aus dem Stadtzentrum, sich seit Langem kennen. Anne Bahr, gebürtige Kielerin, ist seit ewigen Zeiten ein leidenschaftlicher Fan der Komödianten.

Diese Begeisterung sollen die Kieler Komödianten nun auf die Besucher im Stadtzentrum Schenefeld übertragen und das Einkaufszentrum, das mit Leerständen und der anhaltenden Konsumflaute kämpft, wieder in den köpfen der Menschen präsenter machen.

Vier Stücke im Stadtzentrum zwischen September und Dezember

Markus Dentler, der Mann, der das Theater seit fast 40 Jahren leitet, steckt voller Enthusiasmus. Er sagt: „Theater gehört wie das tägliche Brot zum Leben. Wir brauchen keine heiligen Theater-Hallen, um Theater zu machen. Wir kommen gern in ein Einkaufszentrum. Wir kommen zu den Menschen, wenn sie nicht zu uns nach Kiel kommen können.“

Premiere ist am Donnerstag, 21. September, um 19 Uhr mit dem Stück „Macho Man“. Es geht darum, wie ein Frauenversteher in einer Welt voller Machos überlebt.

Bei den Theatertagen im Stadtzentrum geht es um Liebe, Betrug und Frauenversteher

Am Donnerstag, 19. Oktober, steht ebenfalls ab 19 Uhr ein Klassiker auf dem Programm – nämlich „Die Leiden des jungen Werther“. Es ist die Geschichte des jungen Werthers, der für seine Ausbildung in eine fremde Stadt zieht und sich dort in die bezaubernde, aber verlobte Lotte verliebt.

Am 16. November heißt das Motto „Wer kocht schießt nicht“. Es geht in dieser Komödie um einen Hobbykoch in der Lebenskrise.

Auch Abonnements für alle vier Aufführungen werden angeboten

Beim vorerst letzten Auftritt am Donnerstag, 21. Dezember, wird das Stück „Die Frau des Michelangelo“ aufgeführt – ein Stück über ein ungewöhnliches Spiel.

„Wir freuen uns auf fantastische Theatertage, und wir sind überzeugt, dass viele Menschen die Chance nutzen, Theater live im Staddi zu erleben“, sagt Marketingschefin Anne Bahr.

Wer einen der vier Theaterabende besuchen möchte, zahlt pro Person einen Eintrittspreis von 15 Euro. Zwei Vorstellungen kosten 27 Euro, drei Vorstellungen 40 Euro, und wer zu allen vier Vorstellungen kommt, zahlt 50 Euro und bekommt zu jeder Vorstellung einen Piccolo dazu.

Florian Went, Centermanager im Stadtzentrum Schenefeld, kann den Start der Theatertage mit den Kieler Komödianten kaum erwarten. „Theater ist etwas ganz Besonderes, hat seinen eigenen Zauber. Da heißt es für die Menschen – zusammen sitzen, zusammen atmen, zusammen lachen, zusammen weinen mit Freunden, Familie oder auch mit völlig Fremden – und alles ohne lästiges Handyklingeln.“