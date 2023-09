DKMS: Junger Vater aus Barmstedt sucht nach Krebsdiagnose Lebensretter

Barmstedt. Oliver aus Barmstedt ist ein leidenschaftlicher Sportler. Ob aktiv oder als Zuschauer, der 33-Jährige ist für viele Sportarten zu begeistern. Seit vielen Jahren spielt er selbst regelmäßig Futsal und Dart im Verein. Zusammen mit seiner Frau und seiner einjährigen Tochter lebt der gebürtige Hamburger in Barmstedt. Die junge Familie hat viel vor und freut sich auf die gemeinsame Zukunft.

Doch von einem Tag auf den anderen kommt alles anders. Im Juli erhält Oliver die Diagnose Myelodysplastischen Syndrom (MDS) – eine Vorstufe von Blutkrebs. Ein Déjà-vu für die ganze Familie. Im Jahr 2017 erhielt Olivers Vater die gleiche Diagnose, damals half ihm eine Stammzellspende. Seitdem steht Oliver unter ärztlicher Beobachtung, denn es handelt sich um genetische Veränderungen in den Blut-​Stammzellen. Jahrelang gab es keinen Befund – bis jetzt.

Krebsdiagnose: Junger Vater aus Barmstedt sucht Lebensretter

Um wieder gesund zu werden, braucht der junge Vater nun eine Stammzellspende. Seine Familie und Freunde rufen deshalb auf, sich als Stammzellenspender bei der DKMS registrieren zu lassen: „Damit gibst du Oliver und anderen Betroffenen Hoffnung.“ Für die Registrierung gibt es am Wochenende mehrere Gelegenheiten.

Beim Super-Sonntag in Pinneberg wird es neben vielen sportlichen Aktionen und vielfältigem Kinderprogramm auch einen DKMS-Stand auf der Drosteiwiese geben. „Wir bieten allen Kaffee und Kuchen an, die sich als Stammzellenspender registrieren lassen“, sagt Sönke Hilmer vom Marketing der Stadtwerke Pinneberg.

Freund aus Halstenbek bittet Football-Community um Hilfe

Auch Olivers Kumpel Lars Tornier (30) aus Halstenbek, der wie Oliver großer Sportfan ist und insbesondere im American Football unterwegs ist, bittet um Hilfe. Er möchte die Football-Community zur Registrierung motivieren: „Es gibt in diesem Sport für jeden einen Platz – dick, dünn, klein oder groß. Und alle stehen für den anderen ein, wenn es nötig ist. Wir halten zusammen.“

Die Freunde Lars Tornier aus Halstenbek (l.) und der erkrankte Oliver aus Barmstedt stehen am Krupunder See in Halstenbek.

Foto: Privat

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf diese Solidarität der Football-Familie baut der 30 Jahre alte Feinmechaniker, der selbst im Amateurfootball aktiv war und in der O-Line als Guard bei den Norderstedt Mustangs spielte, aktuell mehr denn je. Denn sein Freund Oliver, den er vor etwa zehn Jahren über einen anderen Fan bei einem Eishockeyspiel kennengelernt hat, braucht nun jede Unterstützung, um überleben zu können.

Stammzellenspende soll kranken Oliver aus Barmstedt retten

„Auch wenn er im Moment seinen Alltag noch gut bestreiten kann, steht fest, dass er auf eine Stammzellspende angewiesen ist, um leben zu können“, erklärt Lars besorgt. „Oli ist nicht nur ein humorvoller Mensch, sondern auch eine Person, die einen nie hängen lässt. Auch als es mir wegen einer längerfristigen Erkrankung nicht gut ging, hat er den Kontakt zu mir aufrechterhalten und mir so Sicherheit gegeben.“

Am liebsten tauschen sich die Jungs über das Spiel Pokémon Go aus, das sie beide spielen. Auch verschiedene Sportarten sind für die beiden immer ein spannendes Thema. Denn was für Lars American Football ist, ist für Oliver Eishockey. „Darüber können wir super sprechen, da ich früher sehr Eishockey-verrückt gewesen bin“, erklärt Lars. „Und wenn ich heute Oliver als Ehemann und Vater einer Tochter mit seiner Erkrankung sehe, möchte ich gerne etwas bewegen. Er war früher in meiner schwierigen Zeit auch für mich da.“

Bei DKMS kostenfrei als Stammzellenspender registrieren lassen

Lars bittet die Football-Familie in Deutschland daher, sich als potenzielle Stammzellspender registrieren zu lassen und so die Chance zu erhöhen, für Oliver und andere an Blutkrebs erkrankte Menschen eine Stammzellspende zu finden.

Zwei Möglichkeiten dazu haben die Football-Fans in Deutschland zum Ende der laufenden Saison am Sonntag, 3. September, bei gleich zwei Spielen der European League of Football (ELF). Sowohl bei Frankfurt Galaxy, die als Gastgeber die ungeschlagenen Rhein Fire begrüßen werden, als auch bei der Stuttgart Surge, die die eidgenössischen Helvetic Guards im Stadion empfangen, ist die DKMS mit einem eigenen Registrierungsstand vor Ort.

Jeder kann sich kostenfrei in wenigen Minuten als potenzieller Stammzellspender registrieren lassen. Wer nicht bei den Aktionen vor Ort dabei sein kann, kann auch über die Homepage www.dkms.de ein Registrierungsset nach Hause bestellen.