HVV: Nordbahn kündigt Verspätungen und Zugausfälle im Kreis Pinneberg an

Kreis Pinneberg. Auch im September wird auf der Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Hamburg wieder gebaut. Die DB Netz AG führt diverse Arbeiten durch, was auch Auswirkungen auf die Züge der Nordbahn hat – wie schon in den Vormonaten.

Allerdings, das ist aus Sicht der Fahrgäste erfreulich, fallen diese Auswirkungen im September etwas weniger massiv aus, als beispielsweise im Juli und August. Da mussten die Reisenden teilweise zahlreiche Zugausfälle, massive Fahrzeitverlängerungen und Fahrplanabweichungen hinnehmen.

HVV: Nordbahn kündigt Verspätungen im gesamten September an

Im Detail ändert sich im September auf dem Streckenabschnitt also weniger als in den vorangegangen Wochen. Reibungslos läuft es aber nicht. Vorwiegend nachts und in den Morgenstunden kommt es auf den Nordbahn-Linien RB61 und RB71 zu Fahrplanänderungen und Verspätungen.

Am Freitag, 1. September, beginnen und enden einige Zugfahrten spätabends in Hamburg-Altona und nicht wie geplant am Hamburger Hauptbahnhof. Fahrgäste sollten zwischen Altona und Hauptbahnhof auf die S-Bahnlinien ausweichen, teilt die Nordbahn mit.

S-Bahnen fahren noch bis zum 6. September abweichend

Allerdings fahren die S-Bahnen noch bis zum 6. September abweichend, denn im City-Tunnel wird noch gebaut. Wegen Restarbeiten verkehrt zwischen Altona und Landungsbrücken ein Pendelzug, alle anderen Züge in Richtung Innenstadt werden über die Verbindungsbahn und den Bahnhof Dammtor umgeleitet.

Am Montag, 11. September, sowie von Montag, 25., bis Donnerstag, 28. September, startet jeweils ein Zug in Elmshorn und nicht, wie vorgesehen in Itzehoe. Von Sonnabend bis Montag, 16. bis 18. September, fallen spätabends Zugfahrten zwischen Altona und Elmshorn aus – dafür wird ein Ersatzverkehr eingerichtet.

HVV: Nordbahn-Züge fallen nachts und frühmorgens teilweise aus

Auch am Sonnabend, 23. September, enden Züge statt in Itzehoe in Elmshorn bzw. beginnen dort. Dies betrifft allerdings nur Abfahrten in der späten Nacht. Für Fahrgäste wird zwischen Itzehoe und Elmshorn ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Außerdem müsse im gesamten September wegen der Bauarbeiten mit Verspätungen auf den Linien RB61 und RB71 gerechnet werden, teilt die Nordbahn mit. Das Verkehrsunternehmen bittet Fahrgäste daher, sich rechtzeitig vor Reisebeginn über die Änderungen zu informieren. Detaillierte Infos zu Ersatzbussen gibt es im Ersatzfahrplan, den finden Fahrgäste auf www.nordbahn.de.