HVV: Per Bus zum Hamburg Airport – aber: Wie gut ist der ÖPNV in Pinneberg?

Kreis Pinneberg. Nachtbusse, bessere Taktung und neue Express-Buslinien: Der Nahverkehr im Kreis Pinneberg hat seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022 einen Schritt nach vorn gemacht. Doch wie viel kommt davon bei den Fahrgästen an?

Um das herauszufinden, wurden zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer des Nahverkehrs befragt, nicht nur im Kreis Pinneberg sondern auch den Nachbarkreisen Segeberg, Stormarn und Herzogtum-Lauenburg. Die vier Landkreise hatten mit dem Verkehrsverbund HVV im Dezember ein gemeinsames Projekt für einen attraktiveren ÖPNV gestartet.

HVV: Mit dem Bus zum Airport – Wie der ÖPNV im Kreis besser wird

Jetzt ziehen die Beteiligen eine erste Bilanz. Fazit nach rund acht Monaten: Das kreisübergreifende Förderprojekt, das auf den etwas sperrigen Namen ÖVer.KAnT getauft wurde, sorgt tatsächlich für einen attraktiveren öffentlichen Personennahverkehr.

Die Angebotsausweitungen, die in den vier Landkreises seit Dezember 2022 greifen, stehen unter dem Motto: Mehr und besserer ÖPNV. Das Ergebnis der nicht repräsentativen Fahrgastbefragung sei vielversprechend, die zusätzlichen Leistungen seien durchweg positiv bewertet worden.

Der Kreis Pinneberg hat nun zwei Express-Buslinien

Der Kreis Pinneberg profitierte insbesondere durch zwei Expressbuslinien von dem Projekt. Die Linie X89 verbindet Elmshorn und Wedel und sorgt auf dieser Strecke durch weniger Halte und eine teilweise geänderte Streckenführung für eine Zeitersparnis von rund 17 Minuten.

Ab Dezember 2023 soll die Linie zudem nicht wie bisher im 60-Minuten-Takt sondern alle 30 Minuten fahren. Das wurde bereits im April beschlossen. Zusätzliche 1,5 Millionen Euro nahmen die Projektbeteiligten für die Taktverdichtung auf fünf Buslinien (X89, 6663, 184, 285 und 185) in die Hand.

In 30 Minuten aus Pinneberg zum Hamburg Airport

Außerdem hat der Kreis seit Dezember neben der S-Bahnlinie S1 aus Wedel eine weitere – und weitaus schnellere – Direktverbindung zum Hamburg Airport. Die „XpressBus-Linie“ X95 fährt aus Pinneberg direkt zum Flughafen. Fahrtdauer: Rund 30 Minuten.

Seit April 2022 fahren zudem auf den Linien 489 (Elmshorn-Wedel), X66 (Uetersen-Tornesch) und 6663 (Uetersen-Pinneberg) an den Wochenenden die ganze Nacht lang Busse durch den Kreis Pinneberg.

Fahrgäste haben Lob, aber auch Verbesserungsvorschläge

„Wir freuen uns, dass wir im Rahmen des Projektes ÖVer.KAnT diese Verbesserungen umsetzen konnten und die zusätzlichen Leistungen gut angenommen werden“, sagt Claudius Mozer, ÖPNV-Verantwortlicher für den Kreis Pinneberg.

Die Arbeit ist allerdings noch nicht vorbei. Denn es gibt es auch noch Verbesserungsbedarf, wie die befragten Fahrgäste deutlich machten. Man sei aber zufrieden damit, wie die zusätzlichen Nahverkehrsangebote angenommen würden.

Kreis Pinneberg: 16 Millionen Euro für einen besseren Nahverkehr

Sollte dies weiterhin der Fall sein, sollen die Linien auch über den aktuellen Förderzeitraum hinaus bestehen bleiben, um den Fahrgästen ein dauerhaftes attraktives und verlässliches Angebot zu bieten. Das Projekt läuft bis Dezember 2024 und umfasst eine Fördersumme von 16 Millionen Euro. Das Geld kommt vom Bundesverkehrsministerium.

Der sperrige Name leitet sich übrigens von einer noch deutlich sperrigeren Formulierung ab: „Stärkung des Öffentlichen Verkehrs. Kreisübergreifende Angebotsoffensive zum Ausbau und zur Schaffung eines metropolitanen Stadt-Land-Taktes“. Aber wichtiger als der Name ist ja, was am Ende die Fahrgäste davon halten. Und die scheinen bislang zufrieden.