Schulanfang – Expertin gibt Tipps: So kommen Kinder sicher zur Schule

Schulanfänger sind auch „Verkehrsanfänger“: Verkehrswacht verrät, was Eltern tun können, um den Schulweg für Kinder sicher zu machen.

Einschulung Expertin gibt Tipps: So kommen Kinder sicher zur Schule

Kreis Pinneberg. Die Sommerferien sind zu Ende, die Schule hat wieder begonnen, und nun beginnt auch für die Erstklässler und Erstklässlerinnen der gern beschworene „Ernst des Lebens“. Damit sind nun auch wieder viele Schulanfänger erstmals alleine auf dem Weg zur Schule im Straßenverkehr unterwegs. Kinder sind oft auch „Verkehrsanfänger“. Gerade zum Schulbeginn ist deshalb ein besonders rücksichtsvolles Verhalten aller Verkehrsteilnehmenden sehr wichtig.

„Eine besondere Bedeutung kommt jedoch den Eltern der Schulanfänger zu“, sagt Elisabeth Pier von der Landesverkehrswacht Schleswig-Holstein. Sie gibt den Eltern Tipps für das richtige Verhalten im Straßenverkehr.

Einschulung: Wie Eltern den Schulweg ihrer Kinder sicher gestalten können

Besonders wichtig sei es, die Kinder beim Üben des Schulweges nicht zu überfordern, so die Vizepräsidentin der Landesverkehrswacht. Pier betont: „Jedes Kind lernt anders. Klappt es heute nicht, ist morgen auch noch ein Tag.“

Vorab sollte der sicherste Weg zur Schule ermittelt werden. „Achten Sie darauf, dass alle Straßenquerungen durch Ampeln oder Zebrastreifen gesichert sind. Auf dem Bürgersteig sollte Ihr Kind immer auf der zur Straße abgewandten Seite laufen“, appelliert Pier.

Verkehrssicherheit: Kinder müssen den Schulweg regelmäßig üben

Empfehlenswert sei außerdem, den Schulweg mit dem Kind mehrmals gemeinsam abzugehen und die Gefahrenquellen auf dem Weg zu besprechen. Eltern sollten ihrem Kind erklären, was zum Beispiel an Ausfahrten, die den Bürgersteig kreuzen, passieren könne, so Pier.

Es müsse gemeinsam an diesen Stellen das richtige Verhalten geübt werden. Auch ein Rollentausch wäre nach einigen Durchgängen eine Option. „Dabei sollte das Kind Ihnen erklären, was es sieht und was es deshalb tun möchte“, erläutert die Expertin.

Schulweg: Eltern sollten das Verhalten ihrer Kinder prüfen

Pier rät den Eltern, nach einer gewissen Zeit zu prüfen, ob ihr Kind den empfohlenen Weg nutzt, dabei aufmerksam ist und die Ratschläge beherzigt. „Denken Sie daran – Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie sehen die Welt mit anderen Augen und können Motoren- und Bremsgeräusche von Autos noch nicht richtig zuordnen“, sagt sie.

Und weiter: „Auch fällt es ihnen oft schwer, Entfernung und Geschwindigkeit richtig einzuschätzen. Das gilt besonders für geräuscharme E-Fahrzeuge.“

Richtiges Verhalten – auch für Kinder, die den ÖPNV nutzen

Werden öffentliche Verkehrsmittel oder der Schulbus genutzt, empfiehlt Elisabeth Pier den Eltern, auch hier mit ihrem Kind das richtige Verhalten zu üben. Sowohl an der Bushaltestelle als auch beim Ein- und Aussteigen oder im Bus.

Sollte das Kind ausnahmsweise mit dem Auto zur Schule gebracht werden, dürfe ein Kindersitz nicht fehlen, egal wie kurz der Weg auch sein möge, so die Verkehrswacht-Vizepräsidentin. Zum Thema „Eltern-Taxi“ hat sie eine klare Meinung: „Halteverbotszonen vor der Schule dienen der Sicherheit der Kinder.“

Dies bekräftigt der Verkehrsclub VCD. Denn: „Elterntaxis sorgen täglich für ein unübersichtliches Verkehrschaos vor den Schulen, was schnell gefährlich werden kann“.

Für die Kinder: Bicibus oder Laufgemeinschaft organisieren

Der ökologische Verkehrsclub VCD Nord schlägt vor, Bicibusse, auch Fahrradbusse genannt, zu organisieren. Ein Bicibus ist eine Gruppe radfahrender Kinder, die gemeinsam begleitet durch Eltern zur Schule fahren. Dabei werden unterschiedliche Haltestellen vereinbart, an denen die Kinder zusteigen können. Dadurch wird der Schulweg sicherer, macht mehr Spaß und die Kinder lernen in der Gruppe sicher Rad zu fahren, so der VCD Nord. Ein verkehrssicheres Fahrrad mit guten Bremsen und funktionierender Beleuchtung sind dafür Voraussetzung.

Alternativ können auch Laufgemeinschaften gegründet werden. Diese funktionieren nach dem selben Prinzip: Kinder aus der Nachbarschaft werden zusammengebracht und legen gemeinsam den Schulweg zurück.

Schüler sollten möglichst zu Fuß den Schulweg bestreiten

Pier plädiert ohnehin dafür, Schüler möglichst zu Fuß zur Schule gehen zu lassen. Das fördere die Selbstständigkeit der Kinder. Außerdem mobilisiere Bewegung vor dem Schulalltag die mentalen Fähigkeiten, meint sie.

Die Kinder seien aufmerksamer und aufnahmebereiter beim Lernen. „Damit dem Lernerfolg nichts weiter im Weg steht, sollte der Schultag zusätzlich harmonisch und ohne Eile beginnen“, so Pier. Emotionaler Stress oder Zeitdruck könnten sich negativ auf die Aufmerksamkeit des Kindes in der Schule und im Straßenverkehr auswirken.

Einschulung: Eltern müssen Schulweg mit ihren Kindern üben

Und noch etwas liegt der Vizepräsidentin der Landesverkehrswacht am Herzen. Pier appelliert: „Eltern haben eine Vorbildfunktion! Wenn Sie bei Rot über die Straße laufen, müssen Sie damit rechnen, dass Ihr Kind es Ihnen nachmacht.“

Und sie setzt auf Achtsamkeit: „Als motorisierter Verkehrsteilnehmer ist in den ersten Schulwochen mit Kindern zu rechnen, die wenig Erfahrung im Straßenverkehr haben – aufmerksames und rücksichtsvolles Verhalten schützt nicht nur Ihr Kind.“

Allein zur Schule gehen: Weitere Herausforderungen für Kinder

