Kulturgarten in Pinneberg: Die grüne Ein-Hektar-Utopie – was dahinter steckt

Eine Gruppe junger Hamburger bewirtschaftet einen Hektar Land in der Vorstadt. Wie es dazu kam – und was der Verein noch plant.

Pinneberg. Einmal Schöpferin spielen, ach was, Schöpferin sein – das wär’s doch. Wiebke Hallerberg, der aus heiterem Himmel ein idyllischer Hektar Land im grünen Dreieck zwischen Pinneberg, Rellingen und Thesdorf zugefallen ist, lebt diesen Traum unter dem Titel „Kulturgarten Pinneberg“.

Und weil nur das Allerwenigste so ganz alleine Spaß bringt, hat sie sich einen bunten Haufen Mitstreiterinnen und Mitstreiter zusammengesucht, mit denen sie ein wenig Utopie ins Hamburger Umland holt. Je mehr, desto besser: Wer mitmachen will, ist herzlichst eingeladen, sich am Kulturgarten zu beteiligen – oder dort einfach nur in der Sonne ein Buch zu lesen.

Kulturgarten Pinneberg: Eine Utopie auf einem Hektar

Aber von vorn. Am Anfang war das Land. Einen Hektar groß ist das und gekauft hatte es vor einigen Jahrzehnten Wiebkes Großvater. „An sowas kommt man ja heute gar nicht mehr ran. Die Leute stehen schon bei den Schrebergärten Schlange“, freut sich Wiebke ob der Weitsichtigkeit ihres Opas.

Nachdem der Hektar jahrelang verpachtet war, wollten Wiebkes Vater und Onkel das Stück Land verkaufen. Doch als die Wahlhamburgerin das erfuhr und das Fleckchen Erde daraufhin erstmals besuchte, wurde ihr klar: Sie kann es nicht weggeben lassen. „Ich habe mich sofort in diesen Garten verliebt“, sagt Wiebke – und pachtete ihn kurzerhand selbst von ihrer Familie.

Gemeinsam ackert es sich doch am schönsten

Weil sich ein Hektar Land nebenberuflich nur schwerlich bespielen lässt und Wiebkes Utopie ohnehin eine gemeinschaftliche ist, lag es nicht fern, einen Verein um den Garten zu gründen. „Ich wusste, dass wir damit viele Zwecke der Gemeinnützigkeit erfüllen, warum das also nicht nutzen?“, sagt sie. Wenn Wiebke gerade nicht im Gemeinschaftsgarten Eden ackert, schreibt sie also fleißig Förderanträge.

Da sie sich auch beruflich um die Organisation und Koordination von Kulturveranstaltungen kümmert, liegt ihr diese Arbeit nicht allzu fern – und fruchtet. „Alles, was hier halbwegs ,pompös’ aussieht, haben wir Förderungen zu verdanken“, meint Wiebke und zeigt auf die kleine Bühne am Rande des Gartens sowie schattenspendende Pavillons.

Erst kürzlich konnte sich der Kulturgarten unter anderen über eine Zuwendung aus dem Topf „Demokratie leben!“ der Stadt Pinneberg freuen, womit Wiebke und Co. ihr öffentliches Sommerkino finanzieren.

Sitzecke mit Schattenspendern im Kulturgarten Pinneberg

Foto: Anika Würz

Gärtnern, Kultur genießen, ausspannen: Gartentore stehen offen

Das Projekt soll einerseits Menschen, die keinen eigenen Garten besitzen, einen Rückzugsort bieten. Andererseits können hier alle, die möchten, bei Gartentagen oder im Garten-Café neue Kontakte im Grünen knüpfen. Zudem bietet der Kulturgarten lokalen Künstlern eine Bühne und der Nachbarschaft einen ungezwungenen Treffpunkt.

Gemeinschaftlich, alternativ und mit viel, viel Grün – so die Idee. Um mitzumachen ist keine Vereinsmitgliedschaft nötig, erzählt Wiebke: „Jeder bringt sich einfach da ein, wo er Lust hat, wo er etwas lernen möchte oder schon Erfahrungen hat. Man kann immer vorbeikommen, wenn die Gartentore offen sind.“

Kulturgarten Pinneberg: Wer mithilft, darf auch miternten

Außerdem gilt: „Wer mithilft, darf auch miternten“, erzählt Josefin, die viel Zeit im Kulturgarten verbringt. Als Kräuterpädagogin und Gartentherapeutin kann sie einiges über die Artenvielfalt berichten, weiß aber auch Wiebkes mückenzerstochene Beine schnell und total „öko“ mit Breitwegerich zu behandeln.

Josefin, die aus der Pflege kommt, hat dazu beigetragen, dass der Garten überall wo möglich barrierefrei oder -arm ist. Sogar an den Hochbeeten und in der Kräuterspirale können Besucher beispielsweise aus einem Rollstuhl heraus arbeiten. Auch die Komposttoilette ist per Rampe zu erreichen. „Menschen von 0 bis 99 Jahren können hierher kommen“, sagt sie. „Obwohl: 103-Jährige würden wir auch noch nehmen.“

Josefin würde im kommenden Jahr gern mit Pinneberger Kindergärten zusammenarbeiten, Samenkugeln basteln, Kompostworkshops machen und erklären, wie im Kulturgarten „die natürlichen Kreisläufe in Schwung gehalten werden“, sagt sie. Denn synthetische Dünger gibt es hier selbstverständlich nicht, dafür hilft etwa Brennesseljauche den Pflanzen bei ihrem Wachstum.

Im Kulturgarten Pinneberg folgt alles dem natürlichen Kreislauf – und selbst ein gefundenes altes Fahrrad lebt als Dekoobjekt weiter.

Foto: Anika Würz

„Diesen Garten würde es in Hamburg nicht geben können“, sagt Wiebke.

Die meisten der rund 30 Vereinsmitglieder des Kulturgartens seien derzeit Hamburger, erzählt Wiebke, die selbst in der Hansestadt wohnt. „Wir treffen da einen Nerv“, begründet sie, denn viele Großstädter sehnten sich nach der freien Natur.

„Viele sind super überrascht, wie grün und schön Pinneberg ist. Einige haben wegen des Gartens das erste Mal einen Fuß nach Pinneberg gesetzt“, erzählt sie und freut sich, zugleich etwas mit Vorurteilen um den Speckgürtel aufräumen zu können. „Diesen Garten, den würde es schließlich in Hamburg gar nicht so geben können.“

Eingang ins Paradies? Der Kulturgarten Pinneberg am Rehmen 103.

Foto: Anika Würz

Doch sehnen sich die Kulturgärtnerinnen und -gärtner nach mehr aktiver Beteiligung aus Pinneberg. Die Nachbarschaft soll verstärkt in geplante Projekte einbezogen werden, um Hamburger Stadtmenschen und die Pinneberger in den kreativen Austausch zu bringen.

„Die Nachbarn trauen sich aber schon immer mehr, auch mal vorbeizukommen“, sagt Wiebke zufrieden. Der Nabu sei bereits vor Ort gewesen, einige Grünen-Politiker aus dem Kreis, immer wieder aber auch „Laufkundschaft“.

Pinneberg: Kulturgarten lädt bei freiem Eintritt zum Sommerkino

Um es den Pinnebergern leichter zu machen, einen Blick in die Vorstadt-Utopie zu werfen, haben Wiebke und Freunde viel geplant. Neben den offenen Gartentagen (in der Regel donnerstags von 10 bis 17 Uhr sowie an jedem zweiten Sonnabend von 13 bis 17 Uhr) sollen künftig auch Gartenworkshops angeboten werden. Außerdem wollen die Kulturgärtner ihre Bühne stärker beleben.

Ganz ungezwungen lässt sich der Kulturgarten zudem am 26. August sowie 3. September besuchen. Jeweils mit Einbruch der Dunkelheit lädt der Verein zum Sommerkino. Es laufen die beiden Dokumentarfilme „Taming the Garden“ und „Dear Future Children“ – natürlich bei freiem Eintritt.

Sommerkino im Kulturgarten 26.8. und 2.9., bei Einbruch der Dunkelheit im Kulturgarten Pinneberg, Rehmen 103, circa 15 min. zu Fuß von S Thesdorf oder Bhf. Pinneberg, Eintritt frei, mehr Info unter www.kulturgarten-pinneberg.de