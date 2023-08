Tierheim Elmshorn Kuscheln verboten! Warum Kater Ted keine Kletten braucht

Elmshorn. Er ist ein emanzipierter Kater und „schon irgendwie eine coole Socke“, sagt Tierpflegerin Mandy Kasprik aus dem Tierheim Elmshorn. Denn Ted, so heißt der fellige Bursche, sei ziemlich selbstständig, macht so sein Ding – und liebt Essen. Menschen findet er zwar „ganz ok“, mag also durchaus Gesellschaft, will aber nicht unbedingt so sehr auf Tuchfühlung gehen. Kurzum: Ted sei nicht so der „Kuschelboy“.

Und doch hat Ted ein neues liebevolles Zuhause nötig. Suchen seine neuen Bezugspersonen also nicht unbedingt ein Tier, das ihnen ständig am Rockzipfel hängt, sondern eine Katze, die einem einfach nur auf eine sehr angenehme Art Gesellschaft leistet, dann ist Ted der richtige Kerl.

Tierheim Elmshorn: Kuscheln verboten! Kater Ted braucht keine Kletten-Menschen

Wenn es sein muss, lässt er sich auch mal kurz ein oder zweimal mal über den Kopf streicheln – gegen Leckerlis versteht sich. Freigang ist für den knapp vier Jahre alten Kater ein absolutes Muss, wenn irgendwie möglich, wäre eine Klappe oder eben williges, nun ja, Personal, super.

Mit diesen Voraussetzungen könne er weiterhin selbstständig entscheiden, wann er herein und heraus kann. Denn eines möchte Ted auf keinen Fall: sich einschränken müssen. Da verstehe er keinen Spaß.

Zudem mag es Ted gerne ruhig, ein lebhafter Familienhaushalt wäre nichts für ihn. Versammeln sich mehrere Menschen um ihn, ist ihm das schnell nicht mehr ganz geheuer, er fühle sich dann schnell bedrängt und verunsichert. Ein Ein- oder Zwei-Personenhaushalt ohne Artgenossen würde ihm eher zusagen.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vermittlung: Tierschutzverein Elmshorn, Tel: 04121/849 21, www.tierheim-elmshorn.de