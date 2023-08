Tierheim Elmshorn: Überlebenskünstler – Kater suchen fürsorgliche Eltern

Elmshorn. Malcolm und Marshall hatten einen ziemlich schwierigen Start in ihr junges Leben: Im Alter von nur wenigen Wochen kamen die beiden Kater im August 2022 in einem desaströsen Zustand ins Tierheim Elmshorn an der Justus-von-Liebig-Straße.

Das erste Lebensjahr war bei den beiden geprägt von enormen gesundheitlichen Problemen: Ein Schnupfen entwickelte sich bei Marshall zu einer schweren Lungenentzündung, mit der er lange zu kämpfen hatte. Malcolm, der den Schnupfen besser wegsteckte und deutlich fitter wirkte, entwickelte eine schwere Futtermittelallergie, die mit starkem Juckreiz einherging.

Zwei Überlebenskünstler: Malcolm und Marshall kämpften sich zurück

Er kratzte sich hauptsächlich den Kopf- und Halsbereich komplett wund und blutig. Erst nach Monaten und vielen Tests stellte sich heraus, dass er nur ein bestimmtes Monoprotein-Nassfutter gut verträgt.

Beide Kater sind im Juni 2022 geboren worden – endlich geht es ihnen nach einem guten Jahr im Elmshorner Tierheim wieder relativ gut. Trotz allem waren und sind sie immer fröhlich und aufgeschlossen. Sie lieben es zu spielen und zu toben, suchen aber auch Nähe und Zuneigung.

Nach Lungenentzündung und Futtermittelallergie: Zwei Kater suchen ein Zuhause

Selbst Hunde oder andere Katzen wären für die beiden Kater kein Problem – sofern sie kein fremdes Futter klauen. Kinder sollten hingegen schon recht standfest sein, denn sowohl Malcolm als auch Marshall springen manchmal mit Anlauf auf den Arm.

Das charmante Duo, Rasse Europäisch Kurzhaar, braucht ein Zuhause in Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon. Auch ein Haus mit gesichertem Außenbereich wäre möglich. Gesucht werden Halter, die sich auch von gesundheitlichen Problemchen nicht abschrecken lassen. Beide Kater sollten etwa dauerhaft mit dem Spezialfutter gefüttert werden.

Vermittlung: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel 04121/849 21, www.tierheim-elmshorn.de