In Elmshorn sind fünf Personen bei einem Wohnungsbrand an der Köllner Chaussee verletzt worden.

Elmshorn. Bei einem Wohnungsbrand in Elmshorn sind am Montagvormittag fünf Personen verletzt worden. Nach Angaben der Rettungsleitstelle klagten die Bewohner überwiegend über eine Rauchgasvergiftung. Die Disponenten lösten einen Großeinsatz für die Feuerwehr und den Rettungsdienst aus.

Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus, was an der Köllner Chaussee in zweiter Baureihe errichtet worden ist. Um kurz nach 11 Uhr am Montag wurde dort ein Feuer in einer Wohnung gemeldet.

Elmshorn: Fünf Verletzte nach massivem Wohnungsbrand

Weil zunächst von acht bis zehn verletzten Personen die Rede war, schickte die Leitstelle neun Rettungswagen und drei Notärzte zum Einsatzort. Auch für die Feuerwehr Elmshorn wurde ein Vollalarm ausgelöst. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab.

Inzwischen sind erste Rettungswagen aus dem Einsatz wieder entlassen worden. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Alle Etagen des Gebäudes sind abgesucht, es befinden sich keine Personen mehr im Innern. Belüftungsmaßnahmen sind von den Einsatzkräften eingeleitet worden.

Elmshorn: Einsatz nach Wohnungsbrand dauert derzeit noch an

Nähere Informationen, was genau gebrannt hat und wie hoch der Schaden ist, liegen noch nicht vor. Der Einsatz vor Ort dauert derzeit noch an. Die Kripo ermittelt.