Kreis Pinneberg: Riesige Rauchsäule – Traktor in Tangstedt steht in Flammen

In Tangstedt brannte am Mittwochnachmittag ein Traktor völlig aus.

Kreis Pinneberg Riesige Rauchsäule: Traktor in Tangstedt geht in Flammen auf

Tangstedt. Eine riesige schwarze Rauchwolke war am Mittwochnachmittag über der Gemeinde Tangstedt zu sehen. Dort stand gegen 15 Uhr ein Traktor in Flammen. Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand.

Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Tangstedt und Rellingen am Einsatzort am Wiesenweg eintrafen, stand das Fahrzeug bereits lichterloh in Flammen. Auch die umliegende Böschung fing Feuer.

Die Feuerwehrleute mussten mit mehreren Schlauchleitungen eine Wasserversorgung herstellen, um ausreichend Wasser zum Einsatzort fördern zu können. Anschließend konnten die Einsatzkräfte das Feuer rasch ablöschen.

Der Traktor brannte völlig aus, die angerückte Feuerwehr konnte das Fahrzeug nicht mehr retten. Die Brandursache ist unklar. Der total zerstörte Traktor musste von der Fahrbahn geborgen werden.