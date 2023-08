NDR-TV-Gärtner John Langley verrät im Arboretum Geheimnisse

Im Arboretum in Ellerhoop stehen die Lotospflanzen in voller Blüte. Was die Besucherinnen und Besucher dort am Wochenende erwartet.

NDR-Gartenbotschafter John Langley tritt beim Lotosblütenfest am Wochenende im Arboretum in Ellerhoopp auf.

Ellerhoop. Nirgendwo in Deutschland blühen im Freiland so viele Lotospflanzen wie im Arboretum in Ellerhoop. Im Hochsommer öffnen sie nach und nach ihre Blüten und können nun vom Steg und von der Brücke im Lotossee im Süden des Geländes bewundert werden. Am Wochenende, 19. und 20. August, wird die Königin des Arboretums gefeiert. Das Lotosblütenfest lockt mit Kunst, Kultur und kulinarischen Genüssen.

NDR-TV-Gärtner John Langley verrät im Arboretum Tricks und gibt Tipps

Ihre Blüten symbolisieren Schönheit und Reinheit, stehen für Liebe und Treue, für Schöpferkraft und Erleuchtung. „Makellos und rein erhebt sie sich aus schlammigen Ufern und streift dabei mit ihrem inzwischen weltweit berühmten Lotoseffekt allen Schmutz ab“, sagt Renate Holtmeyer, Mitglied des Vorstandes des Arboretums.

Lotosblüte ist im Hinduismus wie eine Seele, die sich der göttlichen Wahrheit öffnet

Sie erzählt am Sonnabend von 15.45 bis 16 Uhr mehr über diese mythische Pflanze, die in vielen Kulturen Ostasiens als heilig gilt. So ist im Hinduismus die Lotosblüte wie eine Seele, die sich der göttlichen Wahrheit öffnet. Die indische Göttin Lakshmi trägt einen Sari aus Lotosseide, die aus den Stängeln der Lotosblumen gesponnen wird. Die Fäden dieser Seide sind zart wie Spinnweben. Sie wird inzwischen wieder in Ländern wie Myanmar gewoben.

Auf dem Lotosblatt haften weder Wasser noch Schmutzpartikel – der berühmte Lotoseffekt.

Foto: Arboretum

Lotosblütenfest im Arboretum mit Kunsthandwerk und Kinderprogramm

Auf der NDR-Bühne zeigt der bekannte Gartenbotschafter John Langley am Sonnabend und Sonntag Schönes, Dekoratives, Tipps und Tricks. An beiden Nachmittagen erklingen auf der Lotos-Seebühne Piano, Saxophon und Harfenklänge.

Kinder können an beiden Tagen von 14 bis 17 Uhr am Bernstein-Pavillon basteln. Aussteller zeigen Deko- und Geschenkideen, Kunsthandwerk, Schmuck, Holzarbeiten handgemachte Rucksäcke und Taschen. Es gibt Bioweine zum Probieren, Käse- und Kaffeespezialitäten, Liköre, ein Bienenmobil und Honig sowie Leckeres aus der Lüneburger Heide. Für Hungrige und Kaffeedurstige sind im Park eine Grillstation und das Lotos-Café aufgebaut.

Ellerhoop: Lotosblüten können täglich im Arboretum bewundert werden

Da am Sonntag die Cyclassics stattfinden, ist das Arboretum zwischen 9 Uhr und 14.15 Uhr nur eingeschränkt erreichbar. Die Lotosblumen können außerdem täglich von 10 bis 19 Uhr im Arboretum, Thiensen 4, in Ellerhoop bewundert werden. Erwachsene zahlen 9 Euro Eintritt, Schüler, Studenten, Azubis 7,50 Euro. Kinder bis 16 Jahre haben freien Zugang. Ein Abendticket (von 17 Uhr an) kostet 5 Euro.