Elmshorner Bahnhof: Polizei beschlagnahmt erneut Drogen bei Kontrollen

Elmshorn. Nach einer Messerattacke Anfang Juli nimmt die Polizei verstärkte Personenkontrollen rund um den Bahnhof in Elmshorn vor – und stellt dabei immer wieder Drogen und teilweise auch Waffen sicher. Auch in der vorigen Woche waren die Beamten dort aktiv.

Bereits am Donnerstag kontrollierten Beamte des Polizeireviers Elmshorn eine Personengruppe auf dem Spielplatz in der Straße Am Friedhof und stellten bei drei Personen im Alter von 21 bis 22 Jahren drei Joints sicher.

Elmshorn: Polizei beschlagnahmt erneut Drogen im Bahnhofsumfeld

Am Sonnabendvormittag kontrollierten Einsatzkräfte dann einen 30-jährigen Pinneberger im Steindamm und fanden bei ihm Marihuana auf. Bei einem 27-jährigen Elmshorner stellten sie ein Fläschchen mit Codein sicher.

In den Abendstunden traf die Polizei einen 54-Jährigen am Basketballfeld im Steindamm an. Der Pinneberger war im Besitz eines Joints. Ähnlich erging es einem 16-Jährigen, der an der Skaterbahn im Steindammpark mit Marihuana und Amphetaminen angetroffen wurde.

Joints, Codein, Heroin – alles gefunden bei Kontrollen rund um den Bahnhof Elmshorn

In beiden Fällen stellten die Beamten die Drogen sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Während einer Kontrolle an der Julius-Leber-Straße traf die Polizei am Sonnabend einen 28-jährigen Mann mit zwei Joints an, die im Rahmen der Kontrolle sichergestellt wurden.

Verkehrskontrollen: Auch hier spielen Drogen eine Rolle

Bei einem 21-jährigen Mann stellten die Beamten in der Königstraße verschreibungspflichtige Medikamente fest, für die er keinen Nachweis erbringen konnte und stellten einen Tablettenriegel sicher.

Am Holstenplatz überprüften die Beamten einen 21-Jährigen, der eine geringe Menge Marihuana mitführte sowie einen 32-Jährigen mit einem „Briefchen“ Heroin. Beides wurde beschlagnahmt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Verstärkte Kontrollen am Bahnhof: Polizeichef ordnet sie persönlich an

Darüber hinaus nahmen die Beamten auch Kontrollen des fließenden Verkehrs vor. Dabei stießen sie auf fünf Fahrten unter Wirkung von berauschenden Mitteln, eine Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol sowie zwei Fahrten ohne gültige Fahrerlaubnis. Die Fahrer müssen nun mit Straf- beziehungsweise Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

Nachdem am Abend des 5. Juli ein 16 Jahre alter Heranwachsender am Bahnhofseingang einen vier Jahre älteren Elmshorner mit dem Messer in den Oberkörper gestochen und schwer verletzt hatte, ordnete Elmshorns Polizeichef Thorsten Buchwitz einen Tag später eine verstärkte Überwachung des Bahnhofs und seines Umfeldes an.

Dazu wurde das Gebiet als sogenannter Kontrollbereich eingestuft, sodass die Beamten Sonderrechte in Anspruch nehmen können. Unter anderem können Personen ohne Verdacht kontrolliert und durchsucht werden. Die Einstufung galt zunächst bis Ende Juli. Aufgrund der negativen Kontrollergebnisse hatte Buchwitz am Monatsende entschieden, die Maßnahme bis 15. August zu verlängern.