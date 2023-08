Schenefeld Auto rammt Roller – Mann stirbt noch an der Unfallstelle

Bei einem Verkehrsunfall an der Lornsenstraße in Schenefeld ist ein 54 Jahre alter Roller-Fahrer verstorben (Symbolbild).

Tragischer Unfall am späten Montagnachmittag an der Lornsenstraße. Was die Polizei bisher über den Hergang weiß.