chenefeld Renn-Enten schwimmen wieder für den guten Zweck um die Wette

Schenefeld. Lahme Ente oder schneller Schwimmer? Beides ist möglich, wenn am 10. September das mittlerweile sechste Schenefelder Entenrennen startet. Viele kleine Gummienten schwimmen dann in der Düpenau um die Wette – und das für einen guten Zweck.

Das Schenefelder Entenrennen ist zu einem festen Bestandteil des lokalen Veranstaltungskalenders geworden und lockt jedes Jahr hunderte Besucher aus der Region an. Mit seinem karitativen Ansatz unterstützt das Event gemeinnützige Projekte und Organisationen in Schenefeld und der Umgebung.

Schenefeld: Renn-Enten schwimmen für den guten Zweck um die Wette

Eingebunden ist das Entenrennen in das Familienfest, das auf dem Gelände des Jugend- und Kommunikationszentrums Juks am Osterbrooksweg stattfinden wird. Los geht es am Sonntag, 10. September, um 13 Uhr. Der Startschuss für das Rennen der Quietscheentchen ist dann um 15 Uhr.

„Das Schenefelder Entenrennen ist nicht nur ein unterhaltsames Spektakel für die ganze Familie, sondern auch eine großartige Möglichkeit, gemeinnützige Initiativen in unserer Stadt zu unterstützen“, sagt Jörg Wilcke, Leiter des Juks.

Enten-Rennen ist eine Veranstaltung des Rotary Clubs Schenefeld

Mit im Boot als Organisatoren des Rennens ist wie immer auch der örtliche Rotary Club. „Wir sind begeistert von der Resonanz, die wir in den vergangenen Jahren erhalten haben, und hoffen, dass das diesjährige Rennen noch erfolgreicher wird“, ergänzt Rainer Kehmann, amtierender Rotary Präsident.

Die Enten werden in einem eigens für das Event gestalteten Abschnitt der Düpenau ausgesetzt, und die Rennstrecke führt die Enten auf dem Bach entlang bis zum Ziel. Die ersten 25 Enten, die die Ziellinie überqueren, gewinnen Preise, die von lokalen Unternehmen gestiftet werden.

Enten-Rennen in Schenefeld ist in ein Familienfest eingebunden

Der Start des Entenrennens auf der Düpenau erfolgt um 15 Uhr auf der Höhe des Juks. Der Zieleinlauf befindet sich bei der Brücke auf Höhe des Kinderspielplatzes.

Die Preise gehen natürlich an die jeweiligen „Entenmamas“ und „-papas“. Um dazu zu werden, kann ein „Enten-Los“ zum Preis von fünf Euro erworben werden. Damit verbunden ist eine individuelle Nummer, die dann an der jeweiligen „Renn-Ente“ aus Kunststoff angebracht wird.

Bürgermeisterin Christiane Küchenhof übernimmt die Schirmherrschaft

Wer mag, kann natürlich auch mehrere „Enten-Lose“ erwerben. Die nummerierten Quietsche-Enten schwimmen dann um die Wette und müssen sich beweisen. Denn die Düpenau, bekannt für ihre schmale Wasserführung, ist nicht ohne. Überholmanöver sind da kaum möglich.

Dass alles mit rechten Dingen zugeht, darüber wacht auch in diesem Jahr Bürgermeisterin Christiane Küchenhof, die wie immer die Schirmherrschaft über das Entenrennen übernommen hat. Der Hauptpreis in diesem Jahr sind drei Übernachtungen mit Frühstück in einem Wellness-Ressort in Wyk auf Föhr.

Lose für das Entenrennen von Schenefeld an neun Vorverkaufsstellen erhältlich

Der Vorverkauf für die gelben Glücksbringer läuft bereits seit Mitte Juli. Verkauft werden sie direkt im Juks, im Rathaus, in der Filiale der Haspa, der Buchhandlung Heymann, der Schenefelder Filiale der VR Bank in Holstein, in der St. Stephanus-Apotheke, am Info-Stand im Stadtzentrum, bei Papier & Schreibwaren Hollmann sowie bei Timmse & die Hörspiele.

Neben dem Rennen wird es auch eine Vielzahl von Aktivitäten für Besucher jeden Alters auf dem Juks-Areal geben. Ein Familienfest mit Live-Musik von „Saturndaze“, leckeren Sachen vom Grill und aus dem Waffeleisen, Kinderattraktionen, wie Schminken, Hüpfburg und Wakeboardsimulator und Informationsstände von lokalen Organisationen wie der Lebenshilfe und der Jugend Floorballabteilung von Blau Weiß 96 sorgen für Unterhaltung.

Die Einnahmen aus dem Entenrennen kommen wohltätigen Zwecken zugute

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Enten-Lose kommen in vollem Umfang wohltätigen Zwecken zugute. Das Schenefelder Entenrennen will auf diese Weise einen Beitrag zur Unterstützung lokaler Kinder- und Jugendprojekte leisten und eine positive Wirkung in der Stadt Schenefeld erzielen. Weitere Informationen dazu unter www.entenrennen-schenefeld.de im Internet.