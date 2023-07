Die Beamten hatten an der Hamburger Straße eine Kontrollstelle aufgebaut. Warum der Fahrer lieber das Weite suchte.

Bei einer Polizeikontrolle in Elmshorn ist ein BMW durch die Kontrollstelle gerast und hat einen Beamten gefährdet (Symbolfoto).

Elmshorn. Ein BMW-Fahrer hat sich in Elmshorn einer Verkehrskontrolle entzogen – und zwei Personen, darunter einen Polizisten, massiv gefährdet. Beide konnten sich nur durch einen Sprung zur Seite vor dem heranrasenden BMW retten.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben von Montag bereits am Sonnabendvormittag. Gegen 10.30 Uhr hatten Beamte des Elmshorner Reviers an der Hamburger Straße in Höhe Steindamm eine Kontrollstelle aufgebaut, als sich aus Richtung Hainholzer Damm ein grauer BMW mit aufheulendem Motor näherte.

Elmshorn: BMW rast vor Polizei davon – zwei Personen massiv gefährdet

Das Fahrzeug hatte bereits kurz vorher einen anderen Pkw überholt. Der Fahrer reagierte zunächst auf die Anhaltesignale der Beamten, drosselte das Tempo des Fahrzeugs und setzte den Blinker.

Statt in die Kontrollstelle einzubiegen, beschleunigte der BMW unvermittelt und raste an dem Beamten vorbei, der sich gerade noch durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnte.

Elmshorn: Polizei entdeckt abgestellten BMW an der Straße Schlurrehm

Die Einsatzkräfte nahmen sofort die Verfolgung auf. Nach Hinweisen von Passanten entdeckten sie den abgestellten BMW an der Straße Schlurrehm. Vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur.

Laut Zeugenangaben war das Fahrzeug über Reichenstraße, Ansgarstraße, Berliner Straße bis in den Schlurrehm geflüchtet. Der Wagen soll mit stark überhöhter Geschwindigkeit und teilweise mit durchdrehenden Reifen geführt worden sein.

Vor Polizei davongerast: Ermittlungen führen zu 22 Jahre altem Elmshorner

Ein 44 Jahre alter Mann wandte sich noch am Schlurrehm an die Polizisten und berichtete, um ein Haar von dem BMW überfahren worden zu sein. Er habe gerade die Ansgarstraße überquert, als plötzlich der BMW heranraste und er sich nur durch einen Sprung zur Seite habe retten können.

Die Fahndung nach dem BMW-Fahrer, der laut Zeugen zu Fuß geflüchtet war, verlief erfolglos. Allerdings führten die bisherigen Ermittlungen zu einem 22 Jahre alten Elmshorner, der am Steuer gesessen haben dürfte.

Vor Polizei davongerast: Flüchtiger Fahrer hat offenbar keinen Führerschein

Der junge Mann muss jetzt gleich mit mehreren Strafverfahren rechnen – unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Die Ermittlungsbeamten suchen aktuell noch weitere Zeugen, die von dem grauen BMW der 5er-Reihe gefährdet worden sind oder etwas über die Fahrweise des Pkw sagen können. Hinweise dazu unter Telefon 04121/80 30.