Bahnhof Elmshorn: Frau geschlagen, Bierdose geschmissen, Polizisten verletzt

Elmshorn. Es begann mit dem Wurf einer Bierdose. Am Ende waren sieben Polizisten am Bahnhof Elmshorn notwendig, um den 31 Jahre alten Bierdosenwerfer zu bändigen. Bei der Rangelei mit dem renitenten Mann wurde ein Polizist so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus kam.

Am Sonnabendabend waren Bundespolizisten am Haltepunkt auf eine Auseinandersetzung zugekommen. Ein Mann hatte vor den Augen der Beamten eine Bierdose auf eine scheinbar unbeteiligte Person geworfen und diese auch schmerzhaft getroffen.

Die Beamten schritten sofort ein und versuchten, die Lage zu beruhigen. Es stellte sich schnell heraus, dass es bereits vor dem Wurf zu einer Körperverletzung gekommen war.

Der 31 Jahre alte Bierdosenwerfer hatte im Vorfeld seine Freundin geschlagen. Die beiden Männer gingen dazwischen, um weitere Schläge seitens des Angreifers auf die Frau zu unterbinden.

Das klappte auch. Jedoch wandte sich der aggressive Mann statt der Frau den couragierten Zeugen zu, schlug dem einen ins Gesicht und bedachte den zweiten mit dem Dosenwurf.

Auch mit dem Eingreifen der Bundespolizei war der Mann nicht sonderlich glücklich. Er verweigerte jegliche Kooperation und sollte schließlich zur Gefahrenabwehr mit Handschellen fixiert werden.

Der 31-Jährige sträubte sich dagegen und leistete massiven Widerstand. Ein Bundespolizist wurde dabei durch einen Tritt gegen das Knie verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Polizist musste aufgrund der Schwere der Verletzung seinen Dienst abbrechen.

Die Beamten forderten schließlich Unterstützung vom Polizeirevier Elmshorn an, auch weitere Bundespolizisten eilten zum Bahnhof. Letztendlich waren sieben Polizisten nötig, um den Mann zur Dienstelle zu bringen.

Dort beleidigte und bespuckte dieser dann noch die Polizeibeamten. Gegen den 31 Jahre alten Mann werden jetzt Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichem Angriff und Beleidigung eingeleitet.

Bereits am Freitagabend hatten Bundespolizisten gegen 23 Uhr einen jungen Mann am Bahnhof kontrolliert, nachdem sie zuvor Cannabisgeruch wahrgenommen hatten. Bei ihm fanden sie einen Joint und stellten diesen sicher. Eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wird folgen.

Gegen 0.30 Uhr kontrollierten die Beamten zwei Männer, die kurz zuvor mit dem Zug aus Hamburg gekommen waren. Während der Kontrolle stieß ein dritter Mann dazu und behauptete, von dem Duo in Hamburg ausgeraubt worden zu sein.

Alle drei Personen mussten daraufhin die Bundespolizisten mit zur Wache begleiten. Dort wurde bei einem der beiden Männer zumindest ein Teil des behaupteten Diebesgutes, nämlich eine Goldkette, gefunden und sichergestellt.

Auch ein Taschenmesser entdeckten die Beamten bei den 15 und 19 Jahre alten Heranwachsenden. Dieses wurde präventiv sichergestellt. Beiden droht nun ein Strafverfahren wegen Raubes.