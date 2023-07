Vorbildlich: Insekten bekommen Quartier vor dem Kreishaus in Elmshorn

Kreis Pinneberg. Am Kreishaus sind jetzt auch Insekten herzlich willkommen. Seit Kurzem steht ein Insektenhotel vor dem Verwaltungsgebäude in Elmshorn. Entstanden sind die Nisthilfen im Zuge eines Kooperationsprojekts an der Beruflichen Schule Pinneberg. 15 Schülerinnen und Schüler in der Ausbildungsvorbereitung haben gemeinsam mit ihren Lehrern Jonas Jermies, Volker Stange und Frederik Petschulat über zahlreiche Stunden hinweg an der Holzarbeit gewerkelt. Als fachlicher Berater stand ihnen der Kreisnaturschutzbeauftragte Rainer Naujox zur Seite.

„Die Schülerinnen und Schüler haben beim Bau grundsätzliche Fertigkeiten der Holzbearbeitung kennengelernt“, sagt ihr Lehrer Petschulat. „Darüber hinaus haben Sie die Entstehung eines Produkts von der Planung bis zur Fertigstellung miterlebt. Besonders motivierend war, dass die Insektenhotels als Kundenauftrag gefertigt wurden.“

Vorbildlich: Insekten bekommen Quartier vor dem Kreishaus

Am Anfang des Projekts hatte es ein Vorbereitungstreffen zwischen der Berufsschule, der Liegenschaftsverwaltung und dem Klimaschutzmanagement des Kreises sowie dem Kreisnaturschutzbeauftragen Rainer Naujox gegeben. Dort haben die Beteiligten die fachlichen Anforderungen und den Projektrahmen abgesteckt.

Nach einer Planungsphase ging es dann für die Schüler im Fachpraxisunterricht an die Fertigung. Zwei Monate hat es insgesamt gedauert, bis das Quartier am Kreishaus bezugsfertig für Insekten aufgestellt werden konnten. Ein weiteres Insektenhotel aus der Hand der Schülergruppe steht vor dem Samlandmuseum in Pinneberg.

Kleine Steine und Kiesel bieten Unterschlupfmöglichkeiten

Ob Wildbienen, Ohrwürmer oder andere Insekten – für die Gäste der Insektenhotels stehen Nischen aus Holz, Stroh und Naturmaterialien zur Verfügung. Auch kleine Steine und Kiesel bieten Unterschlupfmöglichkeiten. Damit die Tiere auch genug Nahrung in ihrem Wohnumfeld finden, hat die Kreisverwaltung im Beet vor dem Haupteingang für eine insektenfreundliche Bepflanzung gesorgt. Eine optimale Ernährungsgrundlage bieten etwa Gold-Garbe, Blütensalbei, Katzenminze oder Storchenschnabel.

„Wir wollen als Vorbild vorangehen und zeigen, dass auch kleine Maßnahmen einen wertvollen Beitrag zu Biodiversität und Artenschutz leisten“, erklärt Anja Vratny von der Leitstelle Klimaschutz des Kreises Pinneberg. „Mit dem Insektenhotel vor dem Kreishaus und der Umgestaltung der Grünfläche bieten wir wichtige Nist- und Überwinterungshilfen, weil Bruträume in dicht bebauten Gebieten leider rar sind.“

Kreis Pinneberg: Weiter Insektenhotels sind in Planung

Die Maßnahme ist eine von mehreren, mit denen die kreiseigenen Liegenschaften insektenfreundlich gestaltet werden sollen. In Zusammenarbeit mit der Kreisberufsschule Pinneberg sollen künftig noch weitere Insektenhotels gebaut und aufgestellt werden.

Weitere Informationen zum Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Artenvielfalt gibt es unter www.klimaschutz.kreis-pinneberg.de.