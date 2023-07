Bauarbeiten in Pinneberg: Straße gesperrt – Häuser für Anwohner unerreichbar

Kiefernweg in Pinneberg bekommt neue Asphaltdecke. Doch die Arbeiten bringen massive Einschränkungen für Anlieger mit sich.

Pinneberg. Die Stadt Pinneberg kündigt umfassende Bauarbeiten im Bereich Kiefernweg an. Die Straße im Stadtteil Eggerstedt ist recht klein – die Einschränkungen für die Anwohner dagegen sind groß. Start der Asphaltierungsarbeiten ist am Montag, 7. August.

Drei bis vier Wochen sollen die Arbeiten dauern. Die Straße muss bis zum 25. August voll gesperrt werden. Anlieger sollen ihre Grundstücke bis zum 23. August zwar „mit Einschränkungen“ anfahren können, die Baufirma könne allerdings „keine einwandfreie Zufahrt zu den jeweiligen Grundstücken gewährleisten“, teilt die Stadt mit.

Pinneberg: Straße wird gesperrt – Häuser für Anwohner unerreichbar

Die Firma Werner Batzer, Tief- und Straßenbau aus Hamburg sei beauftragt werden, die Asphaltdeckschicht des Fahrbahnbereichs zu erneuern. Ausgenommen ist die Sackgasse des Kiefernwegs. 70.000 Euro hat die Stadt Pinneberg für die Maßnahme veranschlagt.

So sieht der Plan für die Bauarbeiten aus: Zuerst werden punktuell die Wasserläufe und Bordsteinanlagen angepasst. Schon während dieser Phase der Arbeiten müssen die Anwohnerinnen und Anwohner mit Behinderungen rechnen, da die Zufahrt zu den Grundstücken teilweise nicht möglich ist.

Spezialkleber auf der Straße: Fahrbahn nicht betreten

Zum Ende der Bauarbeiten, am Donnerstag, 24. August, werden Fräsarbeiten durchgeführt, anschließend wird ein Haftkleber auf der Fahrbahn aufgebracht, der über Nacht einwirken muss. Für die Zeit bis Freitag, 25. August, werde dringend dazu geraten, die Fahrbahn nicht zu betreten.

Am 25. August erfolgen dann die Asphaltierungsarbeiten zwischen Voßbar und Bredenmoor. Nachdem die neue Deckschicht ausgekühlt und ausgehärtet sei, könne die Fahrbahn voraussichtlich vom 26. August an wieder befahren werden, heißt es von der Stadt.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bauarbeiten in Pinneberg: Anwohner können ihre Häuser nicht erreichen

Aufgrund der Arbeiten werde die Zufahrt zu den Grundstücken vom 24. August an für zwei Tage nicht möglich sein, teilt die Stadt mit. Am 25. August werden die Grundstücke mit den ungeraden Hausnummern für ein paar Stunden nicht einmal fußläufig erreichbar sein. Die Anwohner seien bereits durch entsprechende Schreiben informiert worden, so die Stadt.

Nach dem Ende dieser Maßnahmen ist aber noch nicht Schluss. Auch in der darauffolgenden Woche müssen die Anwohner noch mit Einschränkungen rechnen. Dann führe die Baufirma noch Arbeiten an den Schachtabdeckungen in der Fahrbahn durch. Die Stadt bittet alle Anlieger, sich frühzeitig auf die Einschränkungen einzustellen und ihre Fahrzeuge außerhalb des Baubereichs zu parken.