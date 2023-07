Ministerpräsident Günther will Helgoland-Marathon laufen

Helgoland. Mehr als 300.000 Touristen kommen jedes Jahr zum Entschleunigen auf die Insel Helgoland. Auch Ministerpräsident Daniel Günther stattete Deutschlands einziger Hochseeinsel jetzt einen Besuch ab – allerdings, nicht, um zu entspannen, sondern um sich vor Ort zu informieren: Pläne der Gemeinde Helgoland, Ziele der Gemeindevertretung, Initiativen des Helgoland-Tourismus-Service, Forschungsarbeiten des Alfred-Wegener-Instituts – das waren die Themen, die Günther interessierten.

Locker, leger, lächelnd, mit Jeans und offenem Hemdkragen – so lieben es die Helgoländer und so präsentierte sich der Ministerpräsident dann auch den Insulanern. Der offizielle Empfang im Rathaus und auch die weiteren Treffen waren von Leichtigkeit und Freundlichkeit geprägt.

Ministerpräsident Daniel Günther will Helgoland-Marathon laufen

Nach der offiziellen Begrüßung durch Politik und Verwaltung trug sich Daniel Günther in das Goldene Buch der Gemeinde Helgoland ein. In seiner Rede bestätigte er, dass ihm die Belange Helgolands sehr am Herzen liegen. Was die Helgoländer gerne hörten: Günther bestätigte, dass er als begeisterter Langstreckenläufer versuchen will, im kommenden Jahr am Gerolsteiner Helgoland-Marathon 2024 teilzunehmen.

Ministerpräsident Daniel Günther im Gespräch mit Helgolands Bürgermeister Thorsten Pollmann.

Foto: Helgoland Tourismus

Beim offiziellen Empfang im Rathaus wurde der Ministerpräsident auch von Eva Waltemath und Claudia Conradi willkommen geheißen, die beide in traditionellen Helgoländer Trachten erschienen waren. Nach einem leckeren Imbiss fand bei strahlendem Sonnenschein ein ausgiebiger Rundgang entlang des Klippenrandwegs statt, bei dem in zahlreichen Einzelgesprächen akute Themenbereiche näher erläutert und spezielle Fragen beantwortet werden konnten.

Ministerpräsident Günther: Nach vier Stunden war der Helgolandbesuch beendet

Hierzu gehörten der aktuelle Stand sowie mögliche Lösungswege zu unterschiedlichen Themen wie beispielsweise die alternative Wärmeversorgung Helgolands oder auch die Themen Vogelgrippe und Kegelrobben, Besucherlenkung sowie Aspekte im Zusammenhang mit touristischen Entwicklungen.

Der Besuch in der Biologischen Anstalt Helgoland/Alfred-Wegener-Institut gewährte dem Ministerpräsidenten schließlich einen guten Einblick in die nationalen und internationalen Forschungsbereiche auf Helgoland.

Nach vier Stunden war der Helgolandbesuch beendet, und der Ministerpräsident machte sich mit vielen neuen Eindrücken wieder auf den Weg zum Festland. Vom Hubschrauber aus konnte Günther abschließend nochmals einen faszinierenden Blick über die Hochseeinsel genießen.