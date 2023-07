Kultur auf der Nordseeinsel: Helgoland setzt auf Klassik, Krüss und Krimidinner

Bis Ende Juli geben sich auf der Insel unterschiedliche Künstler und Künstlerinnen die Klinke in die Hand. Was die Besucher erwartet.

Helgoland und Kultur – zwei Begriffe, die vielleicht nicht jeder Besucher mit einander verknüpft. Aber Helgoland ist eine Kulturinsel und hat eine faszinierende Geschichte: Hoffmann von Fallersleben, Heinrich Heine, Friedrich Hebbel und James Krüss sind nur ein paar Namen, die mit der Insel eng verbunden sind.

Diesen Namen wird in den nächsten Tagen alle Ehre gemacht, vom 21. bis zum 31. Juli geben sich fast täglich unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler die Klinke in die Hand, sodass alle Geschmacksrichtungen abgedeckt werden können. Auch jüngere Gäste kommen auf ihre Kosten. Theater und Zirkus, das 1. Krimidinner auf Helgoland, Rock, Pop und Jazz, klassische Musik – kleine Insel mit großer Auswahl.

Kulturinsel: Helgoland setzt auf Klassik, Krüss und Krimidinner

Kickstarter am 21. Juli ist die lokale Theatergruppe Nai Komeders, die in dieser Saison schon zum fünften Mal die Komödie „Was rastet, das kostet“ von Ingo Sax aufführt. Wer diesen Termin nicht wahrnehmen kann, hat die Chance, sich das Theaterstück Anfang oder Ende August anzuschauen. Am Sonnabend, 22. Juli, findet das 1. Krimidinner zum Mitraten („Ein fast perfektes Alibi“) auf Helgoland statt.

In den Büchern von James Krüss (1926.1997) spielt die Insel Helgoland eine wichtige Rolle.

Am 22. Juli findet auch der James-Krüss-Kinderspieletag mit Zirkusvorstellung statt. Benannt nach dem berühmten Kinderbuchautor, der auf Helgoland geboren ist und in dessen Werken die Insel eine große Rolle spielt, stellt diese Veranstaltung ein wahres Highlight für die jüngeren Gäste und für die Inselkinder dar. Die Kinder bereiten sich innerhalb des Zirkuswoche-Workshops tagelang auf dieses Ereignis vor und dürfen anschließend die Ergebnisse zusammen mit dem „Zirko Zaperlott“ auf der Bühne präsentieren.

Duo Noctiluca hat auch James-Krüss-Gedichte vertont

Die Evangelische Kirche St. Nicolai lädt für Sonntag, 23. Juli, zu einem Orgelkonzert mit dem Landeskirchenmusikdirektor Hans-Jürgen Wulf ein, am 24. Juli können die Gäste einen Auftritt des Männergesangsvereins Halunner Songers (Seemannslieder auf Deutsch und in der Sprache der Insel, „Halunder“) und des Duos Noctiluca genießen. Das Helgoländer Stimmen- und Saitenduo hat unter anderem auch James-Krüss-Gedichte vertont.

Sängerin Kaya Laß tritt am 27. Juli auf helgoalnd auf.

Ab dem 26. Juli finden jeden Abend Konzerte am Rathausplatz statt. Gestartet wird mit der Veranstaltung „Udo Jürgens unvergessen!“, ein Konzert von Alex Parker und Ensemble. Alex Parker tritt seit Jahren auf Helgoland auf und sein Konzert erfreut sich großer Beliebtheit, bei Gästen und bei Bewohnern. Am 27. Juli ist die Künstlerin Kaya Laß, „die Stimme des Nordens“, dran. Das Thema Meer und Heimat spielt eine große Rolle in ihren Liedern und ihr Song „Nordlichter“ gehört zu den beliebtesten modernen Liedern Norddeutschlands.

Helgoland: Zum Abschluss gibt es ein Vivaldi-Konzert

Swing- und Jazzliebhaber kommen am 28. Juli in den Genuss: Gerd Albers, hauptberuflicher Sänger, Entertainer, Discjockey, und Jens Buntemeyer, ein Urgestein der Norddeutschen Musiker-Szene, werden am Freitag mit dem Konzert „Swinging Centuries“ das Publikum sicherlich bestens unterhalten.

Am 29. Juli wird es lauter, wenn sich die Partyband Certain Souls die Ehre gibt. Das Repertoire umfasst Klassiker der letzten Jahrzehnte, von Rock bis zu aktuellen Chart-Hits und bekannten Party-Schlagern.

Die Aktionswoche wird am 30. Juli mit dem Vivaldi-Konzert des Europäischen Barockorchesters Le Chardon abgerundet. Le Chardon bietet eine unvergessliche Reise in die barocke Musikwelt an, mit historischen Instrumenten. „Um das authentische Erlebnis zu intensivieren, werden die Musikerinnen und Musiker des Orchesters zudem in barocke Kleidung gehüllt sein“ – verspricht das Orchester. Eine seltene Chance auf der Insel, sollte man unbedingt ausnutzen.

Die Konzertreihe wird vom Helgoland Tourismus-Service organisiert, die Veranstaltungen sind kostenfrei.