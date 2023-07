Quickborn: Yoga im Rathauspark - Profilehrerin gibt kostenloses Training

Gemeinsam soll energievoll in den Tag gestartet werden. Was sich die Yogalehrerin und Quickborns Sportaktivator außerdem davon versprechen.

Quickborn. Wer es schon immer einmal ausprobieren wollte: Für Mittwoch, 26. Juli, laden Yogalehrerin Katharina Hüneburg und Quickborns Sportaktivator Christian Köhler zu einer morgendlichen Yogasession in den Rathauspark ein. Gemeinsam soll energievoll in den Tag gestartet werden. Interessierte finden sich an dem Tag um 9 Uhr im Rathauspark Quickborn ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer hat, kann gern seine eigene Yogamatte oder ein großes Badetuch als Unterlage mitbringen. Von Seiten der „Bewegten Stadt Quickborn“ werden zehn Yogamatten zur Verfügung gestellt.

Kostenloses Training im Rathauspark: Mit Yoga energievoll in den Tag starten

An dem Tag rückt die Bewegung schon zu Beginn des Tages in den Vordergrund. Die internationale tätige Yogalehrerin Katharina Hüneburg befindet sich derzeit zu Besuch in ihrer Heimat und hat sich bereiterklärt, kostenlosen Unterricht für die Quickbornerinnen und Quickborner zu geben. Die Yogastunde ist für alle Levels geeignet, und sie ist geeignet, mit mehr Achtsamkeit und Energie in den Tag zu starten.

Yoga, als eine aus Indien stammende Philosophie der geistigen und körperlichen Schulung, ist längst auch in der Mitte unserer westlichen Gesellschaft angekommen. Sanfte Yoga- und Atemübungen fördern die Verbundenheit von Körper und Geist, lösen Verspannungen, verbessern die Haltung und sorgen für tiefe Entspannung und Ausgeglichenheit.

Katharina Hüneburg hat sich auf Hatha, Vinyasa und Yin spezialisiert

Katharina Hüneburg wird den Quickbornerinnen und Quickbornen eine Stunde lang unterschiedliche Aspekte des Yogas näherbringen und so für einen guten Start in den Tag sorgen. Sie selbst ist eine leidenschaftliche Yogalehrerin, die seit 2019 in Studios, Retreats und Yoga Teacher Trainings in Thailand unterrichtet. Dabei hat sie mehr als 800 Stunden Training absolviert und sich auf Hatha, Vinyasa und Yin spezialisiert.

Katharina Hüneburg: „Angetrieben von einem tiefen Glauben an die transformative Kraft des Yoga strebe ich danach, einen einladenden Raum für meine Schülerinnen und Schüler zu schaffen. Mein ganzheitlicher Ansatz berücksichtigt individuelle Stärken und Bedürfnisse und kreiert ein förderndes Umfeld für Wachstum. Ich freue mich darauf, mein Verständnis von Yoga nun auch den Quickbornerinnen und Quickbornern näherzubringen.

Yoga in Quickborn: „Wirkung von Yoga muss man am eigenen Leib erfahren“

Und Sportaktivator Christian Köhler betont: „Die Wirkung von Yoga muss man am eigenen Leib erfahren. Ich bin sehr dankbar, dass Katharina Hüneburg den Quickbornerinnen und Quickbornern zu dieser Erfahrung verhelfen möchte und eine öffentliche und kostenlose Stunde anbietet. Ich würde mir wünschen, dass unsere bestehenden, örtlichen Yoga-Angebote von dieser Aktion profitieren und ein paar neue Mitglieder verzeichnen.“

Christian Köhler ist unter Telefon 0160/97 75 51 21, Sportaktivator@bewegte-stadt-quickborn.de