Hanse Sail: Dampflokomotive bringt Gäste von Pinneberg nach Rostock

Kreis Pinneberg. Gepolsterte Sitze, Holzverkleidung und historischer Charme – der Verein Historische Eisenbahnfahrzeuge Lübeck e.V. veranstaltet anlässlich der Hanse Sail in Rostock eine Sonderfahrt mit einer historischen Dampflok.

Der historische Dampfschnellzug „Holsteiner Land“ startet am Sonnabend, 12. August, gegen 7 Uhr in Neumünster und hält auf dem Weg in die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns auch in Pinneberg und Elmshorn.

Historische Dampflok bringt Schifffans zur Hanse Sail nach Rostock

Die Hanse Sail ist das größte Traditionsseglertreffen der Welt, ein maritimes Festival mit Kultur und Kulinarik in Warnemünde bei Rostock. Der Sonderzug fährt nach Halt in Pinneberg und Elmshorn, Hamburg Hauptbahnhof, Hamburg-Bergedorf, Büchen, Schwerin und Rostock bis nach Warnemünde.

Die Ankunft ist gegen 12 Uhr geplant, ein Umstieg ist nicht nötig. Teil des Sonderzugs ist auch der bekannte Gesellschaftswagen „Hanse Treff“. Dort können die Fahrgäste nicht nur in gemütlicher Atmosphäre die Landschaft beobachten, sondern auch ein zweites Frühstück einnehmen.

Nostalgie-Fahrt: Lokomotive hält in Pinneberg und Elmshorn

Mit dieser historischen Dampflok können Passagiere von Pinneberg zur Hanse Sail nach Rostock fahren.

Foto: Lasse Romeiks / Historische Eisenbahnfahrzeuge Lübeck e. V.

Die Mitglieder des Vereins Historische Eisenbahnfahrzeuge Lübeck e.V. geben während der Fahrt gern Auskunft über die Fahrzeuge und ihren Verein. Die Fahrgäste müssen den Rückweg übrigens nicht mit der „normalen“ Bahn antreten, sondern können sich gegen 18 Uhr auf die Rückfahrt mit dem Sonderzug freuen.

In den historischen Abteilwagen aus den 1950er- bis 1970er-Jahren, die von der Dampflok 012 104 gezogen werden, können die Passagiere die Eindrücke der Hanse Sail sacken lassen und gemütlich den Heimweg antreten, betreut von den Aktiven des Vereins.

Was auf der Hanse Sail in Warnemünde geboten wird

Denn auf der Hanse Sail wird einiges geboten. Der Zug hält in Warnemünde nahe der Sail-Promenade, wo sich die Reisenden direkt ins Getümmel der Festmeile stürzen können, die parallel zum Ostseestrand verläuft.

Zwischen dem Leuchtturmplatz und dem Kurhaus Warnemünde gibt es zahlreiche Händler, die an ihren Ständen von Sommerartikeln, über Kunsthandwerk und schönen Kleinigkeiten bis hin zu einer Vielzahl kulinarischer Angebote bieten.

Rostocker Altstadt und Stadthafen werden zur Bühne

Entlang des Passagierkais in der Nähe des Bahnhofs können Groß- und Traditionssegler wie die „BIMA SUCI“ und die „Gorch Fock“ besucht werden, die Fähre zur Hohen Düne bringt die Gäste zum dortigen Marinestützpunkt, der zur Hanse Sail Interessierten die Tore öffnet, außerdem wird ein buntes Programm geboten.

Die "Gorch Fock" kommt zur Hanse Sail nach Rostock.

Foto: Frank Molter / dpa

Fahrgästen, die auf der Flanier- und Festmeile am Stadthafen in Rostock verweilen wollen, bietet der Verein einen Ein- und Ausstiegshalt in Rostock Hauptbahnhof an. In der Altstadt und dem Stadthafen gibt es ebenfalls ein großes Festprogramm.

Mit der historischen Dampflok zur Hanse Sail und zurück: Das kostet die Fahrt

In Rostock gibt es neben zahlreichen Konzerten, Kursen und Vorführen auf mehreren Bühnen durch die Universität Rostock, die Feuerwehr und andere Institutionen auch ein Riesenrad, das einen tollen Blick über die Hansestadt bietet.

Wer im historischen Dampfzug zur Hanse Sail mitfahren möchte, kann auf der Internetseite des Vereins Historische Eisenbahnfahrzeuge Lübeck e.V. (www.helev.de) und telefonisch unter 04508/77 74 581 Tickets buchen. Die Kosten 114 Euro für Erwachsene, Kinder zwischen vie rund 14 Jahren zahlen 70 Euro für Hin- und Rückfahrt.