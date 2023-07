Kreis Pinneberg: Wilderer erschießen Reh im Wald bei Heede

Spaziergänger finden das sterbende Tier. Täter hat vermutlich am Sonntagvormittag abgedrückt. Was bisher zu dem Fall bekannt ist.

Wilderer haben in Heede am Sonntagvormittag ein Reh angeschossen, das später verendet ist (Symbolbild).

Heede. Wilderer waren in Heede am Werk. Die Täter haben am Sonntagmittag in Heede ein Reh geschossen. Passanten entdeckten das noch lebende Tier, das später vor Ort verendete.

Zwei Spaziergängerinnen stießen im Wald auf die Ricke, die trotz der Schussverletzung noch am Leben war. Sie alarmierten sofort die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war das Reh bereits gestorben.

Trotz Schonzeit: Im Wald bei Heede – Wilderer schießen Reh

Aktuell herrscht Schonzeit, sodass die Ricke nicht hätte geschossen werden dürfen. Neben der Schussverletzung wies das Reh auch eine mögliche Bissverletzung auf.

Da das Tier beim Auffinden durch die Spaziergängerinnen noch lebte, dürfte sich die Tat vermutlich am Sonntagvormittag ereignet haben. Der Fundort liegt nahe der Straße Sandhafer.

Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang wegen Jagdwilderei. Zuständig ist das Bezirks. und Autobahnrevier mit Sitz in Elmshorn.

Wilderer schießen Reh: Polizei sucht Zeugen, die Schüsse gehört haben

Die Beamten suchen jetzt Zeugen, die am Sonntagvormittag im Wald bei Heede Schussgeräusche gehört haben oder denen dort verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise dazu unter Telefon 04121/40 92 0.