Pinneberg. Ein Verkehrsschild beendete die Suff-Fahrt eines 51 Jahre alten Fahrradfahrers. Zeugen beobachteten am Sonnabend, wie der Radler mit dem Verkehrszeichen kollidierte und stürzte. Sie versorgten den Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Der ungewöhnliche Unfall hatte sich gegen 21 Uhr an der Rellinger Straße ereignet, wo der Mann mit seinem Rad auf dem Fuß- und Fahrradweg unterwegs war. Zum Glück trug er einen Fahrradhelm, der ihn vermutlich vor schweren Verletzungen bewahrte.

Pinneberg: Mit 1,9 Promille – Suff-Radler rammt Verkehrsschild

Laut Polizeiangaben war der 51-Jährige zwar zunächst nicht ansprechbar, er blieb aber letztlich unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm mehr als 1,9 Promille.

Die Beamten gehen davon aus, dass der Pinneberger aufgrund des übermäßigen Alkoholkonsums das Verkehrsschild rammte. Er musste die Polizisten zur Wache begleiten, wo ihm eine Blutprobe abgenommen wurde.

Pinneberg: Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogen

Auch eine zweite Alkoholfahrt konnten die Beamten am Wochenende in Pinneberg beenden. In diesem Fall war ein Fiat-Fahrer betroffen, den eine Polizeistreife am Bodderbarg stoppte.

Einen Führerschein konnte der 24 Jahre alte Fahrer nicht vorlegen. Zunächst behauptete er, eine Fahrerlaubnis zu besitzen. Dann rückte er jedoch damit raus, diese vor einigen Monaten abgegeben zu haben.

Pinneberg: Polizisten finden bei Autofahrer Ecstasy und Tilidin

Außerdem räumte der junge Mann ein, verschreibungspflichtige Medikamente eingenommen zu haben, die die Fahrtüchtigkeit einschränken. Zu allem Überfluss fanden die Beamten bei ihm Tabletten auf, bei denen es sich vermutlich um Ecstasy und Tilidin handelt.

Auch bei den beiden Mitfahrern im Alter von 24 und 25 Jahren fanden die Beamten ebenfalls verschreibungspflichtige Medikamente auf und stellten diese zunächst sicher.

Die Polizisten nahmen den Fahrer mit zum Revier. Ein Urintest schlug bei ihm positiv auf Morphin an. Daraufhin ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt an.

Pinneberg: Polizei stellt Fahrzeugschlüssel sicher

Die Beamten stellten zudem die Fahrzeugschlüssel des jungen Mannes sicher. Dem Pinneberger droht ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.