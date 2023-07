Elmshorn: Klezmer-Legende Giora Feidmann (87) feiert seltenes Jubiläum

Im Zuge seiner Friendship-Worldtour“ kommt der „King of Klezmer“ auch nach Elmshorn. Und hat eine starke Botschaft im Gepäck.

Elmshorn. Er ist einer der bekanntesten Künstler seiner Zunft und eine absolute Legende der Klezmer-Musik: Giora Feidmann. Seit nunmehr 75 Jahren ist der Weltklasse-Klarinettist in den Konzerthäusern auf der ganzen Welt zu Gast. In diesem Jahr feiert er sein Bühnenjubiläum.

Im Zuge seiner „Friendship-Worldtour“ legt der 87-Jährige auch einen Stopp in Elmshorn ein. Schon seit Januar ist er auf Tournee, hat die Tour verlängert, um weltweit weitere Konzerte zu spielen und seine Botschaft zu verbreiten: Musik verbindet.

Elmshorn: Klezmer-Legende Giora Feidmann feiert seltenes Bühnenjubiläum

Feidmann setzt sich seit jeher für den Frieden ein und stellt die verbindenden Elemente der Musik in den Vordergrund. In Elmshorn tritt er mit Vytis Šakūras als Giora-Feidmann-Duo auf. Sie treten in einen musikalischen Dialog voller Sinnlichkeit und Stärke.

Mit den Musikern treffen nicht nur zwei Instrumente aufeinander – Feidmanns Klarinette und das Klavier von Vytis Šakūras –, sondern auch zwei Welten, die sich gegenseitig inspirieren. Gemeinsam wollen die beiden ein neues musikalisches Bild zeichnen.

Pianist Vytis Šakūras begleitet Feidmann an Klavier und Cembalo

In Vytis Šakūras hat Feidmann einen Partner gefunden, der ihn mit gekonntem Spiel und großer Leidenschaft am Flügel sowie am Cembalo auf seiner musikalischen Reise begleitet. Šakūras erhielt schon während seiner Studienzeit zahlreiche Preise und Auszeichnungen bei internationalen Klavierwettbewerben.

Šakūras tritt in diversen Kammermusikbesetzungen mit international renommierten Künstlern auf und arbeitet mit internal gefeierten Open- und Konzertsängern. Da ist es nur naheliegend, dass er nun mit dem „King of Klezmer“ in Elmshorn auftritt.

Elmshorn: Klarinettist Giora Feidmann brachte Jubiläumsalbum heraus

Seine solistischen Auftritt mit dem Orchester der Nationalphilharmonie Litauen sowie seine Rezitals in der Nationalphilharmonie wurden mehrmals vom litauischen Nationalradio live aufgezeichnet und ausgestrahlt.

Für Giora Feidmann, der zu seinem Bühnenjubiläum das Album „Friendship“ herausgebracht hat, ist das Aufnehmen etwas ganz Besonderes. „Wenn ich mein Instrument aufnehme, trage ich eine spirituelle Botschaft von Frieden, von `Schalom’ in die Welt“, sagt Feidmann.

Giora Feidmanns universelle Sprache ist die Musik

Als universelle Sprache dient ihm dabei die Musik. Auch wenn Feidmann bewusst ist, dass sich Menschen nicht so leicht zusammenbringen lassen wie Noten, so glaubt er doch fest daran, dass die Musik sie in Frieden und Freundschaft verbinden kann.

Er selbst verbindet dabei auf der Bühne unterschiedliche Stile, kombiniert mitreißenden Tango mit berührendem Klezmer, die Aufregung der Moderne mit der Verbundenheit seiner Traditionen und schafft so ein abwechslungsreiches Programm.

Elmshorn: Konzert von Giora Feidmann ist das bislang letzte im Kreis

In der Vergangenheit wurde der „Botschafter der Versöhnung” für den durch sein Lebenswerk geleisteten Beitrag zur Völkerverständigung in Europa mit dem Internationale Brückepreis der Stadt Görlitz geehrt. Zudem trägt Feidman das Große Bundesverdienstkreuz, welches seinem Einsatz um die Versöhnung zwischen Juden und Deutschen Respekt zollt.

Das Konzert von Giora Feidmann und Vytis Šakūras in der Elmshorn St. Nikolai Kirche am Alten Markt findet am Dienstag, 22. August, statt. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet bei www.eventim.de und unter www.giorafeidman-online.com für 47,70 Euro.