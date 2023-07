Schwester tot, kein Zuhause mehr: Armer Rocky braucht Hilfe

Rocky (12) ist ein kleiner, ängstlicher Kerl, der viel Pech im Leben hatte. Wer ihm noch eine Chance geben will, muss einiges beachten.

Rocky hat in seinem Leben schon viel Pech gehabt.

Elmshorn. Rocky (12) ist wirklich ein armer Kerl, der in seinem Leben schon richtig viel Pech gehabt hat: Als Jungkater war er mit seiner Schwester bereits vor einigen Jahren im Elmshorner Tierheim. Die beiden waren damals schon sehr unsichere, eher ängstliche Katzen, fanden dann aber ein nettes Paar, das den beiden ein schönes Zuhause gab. Nach einigen Jahren fing dann aber Rockys nicht enden wollende Pechsträhne so richtig an:

Tierheim Elmshorn: Schwester tot, Zuhause abgerissen – armer Rocky braucht Hilfe

Erst starb seine Schwester, was mit Sicherheit nicht leicht für Rocky war, denn die zwei waren immer sehr innig miteinander. Doch es kam noch schlimmer: Kurz nacheinander verlor er auch seine Halter. Einige Monate lebte er dann noch alleine mit einer Grundversorgung in dem Haus, ziemlich auf sich gestellt, konnte aber auch nicht länger bleiben, da nun auch sein Zuhause abgerissen werden sollte.

Jetzt ist er wieder im Tierheim, hat alles verloren und versteht die Welt nicht mehr. Da er nach wie vor sehr unsicher und schreckhaft und Fremden Menschen gegenüber auch sehr skeptisch eingestellt ist, hat er es leider auch nicht so einfach,ein neuen Zuhause mit Menschen, die ihm eine Chance geben, zu finden. Rocky braucht ein wirklich ruhiges Zuhause, ohne Kinder, denn dafür ist er einfach zu schreckhaft. Freigang kennt und liebt er, stundenlang in der Sonne liegen ist aktuell seine einzige große Freude.

Vermittlung: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel 04121/849 21, www.tierheim-elmshorn.de