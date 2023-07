HVV Ferienticket: Von Hamburg bis Sylt – für einen Euro pro Tag ans Meer

Kreis Pinneberg. Die Sommerferien beginnen Ende der Woche – und das bedeutet für junge Menschen im Kreis Pinneberg nicht nur jede Menge Freizeit, sondern auch, dass sie besonders günstig mit Bus und Bahn fahren können.

Der Verkehrsverbund Nah.SH bietet auch in diesem Jahr wieder das sogenannten Sommerferienticket an, das im gesamten Nahverkehr in Schleswig-Holstein und bis nach Hamburg gilt. Der Preis: 44 Euro, also einen Euro für jeden Ferientag.

Sommerferienticket: Mit einer Karte von Ostsee bis Nordsee

Mit dem Ticket können alle jungen Menschen, die 2004 oder später geboren wurden, vom 15. Juli bis 27. August beliebig oft in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs fahren, also auch in den Regionalzügen nach Hamburg-Altona oder Hamburg-Hauptbahnhof.

Doch damit sind die Vorteile des Sommerferientickets noch nicht ausgeschöpft. Neben den unbegrenzten Bus- und Bahnfahrten in Hamburg und Schleswig-Holstein bietet das Ticket Vergünstigungen bei 40 sogenannten Freizeitpartnern.

Kreis Pinneberg: Sommerferienticket ist mehr als nur eine Bahnfahrkarte

Da lohne sich das Ticket gleich doppelt, so die Anbieter. Denn um die unterschiedlichen Attraktionen, Aktivitäten und Örtlichkeiten zu erreichen, die im ganzen Bundesland verteilt sind, braucht es definitiv die eine oder andere Bahnfahrkarte.

Es gibt Angebote für Abenteuerlustige, für Natur- und Kulturinteressierte gibt es freien Eintritt in zahlreiche Museen, auch technikaffine Jugendliche kommen auf ihre Kosten ebenso wie alle, die einfach nur ins Schwimm- oder Freibad wollen.

Einer von 40 „Freizeitpartnern“ des Sommerferientickets: Die Holstentherme in Kaltenkirchen.

Foto: Holstentherme / holstentherme

Sommerferien: Schwimmbäder, Zoos und Museen in ganz Schleswig-Holstein

Mit dabei sind etwa das Industriemuseum Elmshorn, das Feuerwehr- und das Stadtmuseum in Norderstedt, die Holstentherme in Kaltenkirchen, der Natur-Hochseilgarten Altenhof bei Eckernförde, die Lübecker Schwimmbäder, der Tierpark Gettorf, der Zoo Arche Noah in Grömitz, der Tierpark Neumünster, das Aquarium Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel oder auch das Erlebniszentrum Naturgewalten auf der Nordseeinsel Sylt.

Außerdem beteiligen sich zahlreiche weitere Museen wie Noctalis, die Fledermaus Erlebnisausstellung in Bad Segeberg, der Jüdische Museum Rendsburg, das Freilichtmuseum Molfsee, das Computermuseum der Fachochschule Kiel, das Schloss vor Husum oder das Museum Eckernförde.

Auch das Erlebniszentrum Naturgewalten Sylt in List ist in diesem Jahr Partner des Sommerferientickets.

Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Kreis Pinneberg: HVV-Fahrkarten mit Sommerferienticket günstiger

Bei Ausflügen nach Hamburg oder nach Kiel gibt es vergünstigte Zusatztickets für die Kieler Fördeschifffahrt und im Hamburger Verkehrsverbund HVV. Ein Gutschein für eine kostenlose Junior-Mitgliedskarte des Deutschen Jugendherbergswerks ist ebenfalls beim Sommerferienticket inklusive.

Das Sommerferienticket ist ab sofort an allen Fahrkartenautomaten und Verkaufsstellen erhältlich, außerhalb von Kiel, Flensburg und Neumünster auch in Bussen. Alle Infos zum Sommerferienticket gibt es zudem auf www.nah.sh/sofeti. Das Sommerferienticket ist nicht übertragbar, außerdem muss bei allen Fahrten ein Altersnachweis mitgeführt werden.