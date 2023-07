Pinneberg: Neuer Chef der CDU-Jugend - „Schneller vom Kiez nach Hause“

Kreis Pinneberg. Die Junge Union (JU) im Kreis Pinneberg stellt sich personell neu auf. Dass die Nachwuchsorganisation der CDU einen neuen Vorsitzenden bekommen würde, war dabei schon vor dem Kreisverbandstag klar. Der bisherige Kreisvorsitzende, Justus Schmitt (25), trat nicht zur Wiederwahl an. Neuer Kreisvorsitzender ist nun Leon Linau (19) aus Halstenbek, wo er auch Ortsvereinsvorsitzender der CDU ist.

Den Kreisvorstand der JU komplettieren Janne Meyer und André Looks als Stellvertreter, Julius Körner als Schatzmeister, Benjamin Ahmic als Geschäftsführer, Tigran Nanjan als Mitgliederbeauftragter und Nils Martens in der neuen Position des Pressesprechers. Als Beisitzer sind Patricia Burek, Rebecca Ahrens, Ingvar Neubauer und Victor Ulbricht Teil des Vorstandes.

Kreis Pinneberg: Junge Union wählt 19-Jährigen zum neuen Kreischef

Ziel der JU im Kreis Pinneberg müsse sein, eine starke Stimme für die Jugend in der Kreispolitik darzustellen, so Lienau in seiner Vorstellungsrede. „Im Kreis ist es auch unsere Aufgabe, die AfD in ihre Schranken zu weisen.“ Die JU und die CDU müssten zeigen, dass sie für die Jugend da seien und so verhindern, dass mehr junge Menschen die AfD unterstützten.

„Vor allem durch eine starke inhaltliche Arbeit und authentische Politik müssen wir Vertrauen zurückgewinnen“, so Lienau. „Wir müssen aber ebenso zeigen, dass Demokratie alternativlos ist und jedes Prozent für die AfD eines zu viel ist.“

Kreis Pinneberg: Darum will die JU die Bahnanbindung verbessern

Inhaltliche Schwerpunkte will die JU auf die Verkehrspolitik legen, so setzen sich die Nachwuchspolitiker etwa für ein drittes und viertes Gleis auf der Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Pinneberg sowie eine höhere Taktung der S-Bahn ein.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit dieser ohnehin schon lange geplanten Maßnahme solle der Arbeitsweg für die vielen Pendler aus dem Kreis Pinneberg mit der Bahn angenehmer werden. Das ist aber nicht der einzige Grund. Die JU wolle hier auch für Verbesserungen sorgen, „damit wir auch am Wochenende endlich schneller vom Kiez nach Hause kommen“, so Lienau.