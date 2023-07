Wetter Pinneberg: Warnung vor Hitzewelle mit bis zu 33 Grad am Wochenende

In den kommenden Tagen wird es richtig heiß im Norden. Gesundheitsministerium warnt und gibt Tipps: So kommen Sie gut durch die Hitze.

Kreis Pinneberg. Hitzewelle, bis zu 33 Grad: Die Wettervorhersage für dieses Wochenende ist für einige sicherlich eine frohe Botschaft. Nach Sturm und Regen der vergangenen Tage endlich wieder raus an den See, ins Freibad oder in die Eisdiele – die besten Eiscafés im Kreis Pinneberg stellte das Hamburger Abendblatt erst kürzlich vor.

Doch für viele Menschen im Kreis Pinneberg sind die hohen Temperaturen auch eine Belastung. Gerade Ältere, Kranke oder Schwangere können unter der Hitze leiden. Auch für Pflegebedürftige und kleine Kinder kann die Wärme problematisch werden, warnt das Gesundheitsministerium Schleswig-Holstein.

Hitzewelle: Bis zu 33 Grad am Wochenende im Kreis Pinneberg

Vorsichtsmaßnahmen gegen die Hitze hätten sich in den vergangenen Jahren bewährt. Das Gesundheitsministerium rät dazu, den Tagesablauf am Wochenende an die Hitze anzupassen und die aktiven Tätigkeiten in die frühen Morgen- oder Abendstunden zu verlegen.

Außerdem kann durch frühmorgendliches oder spätabendliches oder nächtliches Lüften für ein kühles Raumklima gesorgt werden. Zudem sollte die Sonneneinstrahlung durch Vorhänge, Jalousien oder Rollläden vermindert werden.

Hitzewelle im Norden: Das rät das Gesundheitsministerium

Für den Aufenthalt im Freien rät das Gesundheitsministerium, sich möglichst im Schatten aufzuhalten und vor der Sonne zu schützen, etwa durch Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor. Auch Kappen und Sonnenhüte können zumindest kurzfristig vor zu viel direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Kinder und gesundheitlich geschwächte Personen sollten niemals in einem geschlossenen, geparkten Fahrzeug zurückgelassen werden. Das gleiche gilt für Haustiere. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass insbesondere auch ältere und pflegebedürftige Menschen ausreichend trinken.

Hitzewelle im Kreis Pinneberg: Die besten Badestellen in der Region

Wer diese Tipps beachtet, kann sicher durchs heiße Wochenende kommen. Und vielleicht die vielen Sonnenstunden besser genießen. Anzubieten hat der Kreis Pinneberg für Sonnenanbeter auf jeden Fall genug. Eine Übersicht über die Schwimm- und Freibäder hat das Hamburger Abendblatt erst kürzlich veröffentlich.

Aber Achtung: Nicht alle Badestellen sind immer geöffnet. Informieren Sie sich vorher über Öffnungszeiten bzw. ob die Gewässer gesperrt sind. Wer nichts mit der Hitze anfangen kann, muss sich aber nicht ärgern, Schon ab Sonntagabend soll es wieder ein wenig kühler werden.