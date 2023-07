Parasiten bohrten sich in den jungen Bock, als er gefunden wurde. Nun braucht er Menschen, die ihm neuen Lebensmut schenken.

Zwergkaninchen Smoothie wurde mit Madenbefall am After gefunden. Der Bock überlebte nur knapp und sucht jetzt ein neues Zuhause. Das Tierheim Elmshorn vermittelt ihn.

Tierheim Elmshorn Madenbefall am Hinterleib: Kaninchen Smoothie war fast tot

Elmshorn. Diese Leidensgeschichte ist eigentlich zu lang für das kurze Leben von Smoothie, einem jungen Kaninchenbock im Tierheim Elmshorn. Denn als Smoothie Anfang Juni gefunden wurde, befand er sich in einem bedauernswerten Zustand. Der kleine Kerl litt unter einem starken Madenbefall am Hinterleib. Da sich die Parasiten in seinen kleinen Körper bohrten, war er extrem geschwächt.

Doch das Schicksal meinte es gut mit ihm, denn er wurde rechtzeitig entdeckt und in die Obhut des Tierheims Elmshorn gegeben. Nach intensiver Pflege hat sich Smoothie von den Strapazen erholt und wurde schnell zu einem fröhlichen und quicklebendigen Kaninchen. Nun sucht er ein neues Zuhause.

Smoothie, der seinem Namen alle Ehre macht, ist nicht nur äußerlich ein Hingucker, sondern auch von seinem Wesen her besonders. Er ist neugierig, zutraulich und hat den Schalk im Nacken, sagt Tierpflegerin Mandy Kasprik. Immer bereit für einen Streich, erobere er die Herzen. Trotz seines turbulenten Startes ins Leben hat Smoothie sein Vertrauen nicht verloren und sehnt sich nach Gesellschaft, insbesondere nach einer liebenswerten Kaninchendame, mit der er sein Leben teilen kann.

Foto: Tierheim Elmshorn / HA

Leider hat Smoothie derzeit mit Übergewicht zu kämpfen. Er hat bereits einige Pfunde verloren, doch für seine Gesundheit sei es wichtig, weiter abzunehmen. Seine Fettleibigkeit war möglicherweise auch der Grund für den Madenbefall, da er sich wegen der Leibesfülle nicht mehr ausreichend putzen konnte.

Fliegen können Kaninchen im Sommer sehr gefährlich werden

Gerade im Sommer können Fliegen für Kaninchen gefährlich werden. Daher ist es von großer Bedeutung, dass Smoothie in seinem neuen Zuhause genug Platz hat, um sich ausreichend zu bewegen und Sport zu treiben.

Smoothie sehne sich nun nach einem liebevollen Zuhause, sei es in Innen- oder Außenhaltung. Das Wichtigste sei, dass er genügend Platz für Aktivitäten hat. Seine künftigen Besitzer sollten bereit sein, ihm eine artgerechte Umgebung zu bieten und sich bewusst sein, dass Kaninchen soziale Tiere sind und Gesellschaft benötigen.

Tierheim Elmshorn: Schicksal hat Smoothie eine zweite Chance geschenkt

Das Schicksal hat Smoothie eine zweite Chance geschenkt. Jetzt liege es am Erbarmen der neuen Halter, ihm ein Zuhause zu geben, das er verdient. Wer sich von der bezaubernden Persönlichkeit dieses kleinen Kerlchens angesprochen fühlt, kann sich mit dem Tierheim in Verbindung zu setzen.

Vermittlung: Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Tel 04121/849 21, www.tierheim-elmshorn.de