Restaurants Elmshorn: Erstes Dinner Hopping - 30 Gäste, drei Läden, ein Abend

Drei Läden in drei Stunden: Iméra, Opposti und Café Emil verköstigen die Gäste am 27. Juli. Sogar ein Spitzenkoch ist dabei. Jetzt anmelden.

Elmshorn. Von Tisch zu Tisch, von Restaurant zu Restaurant geht es für Gourmets am Freitag, 28. Juli, in Elmshorn. Das Stadtmarketing der Krückaustadt bietet an diesem Abend zum ersten Mal das sogenannte Dinner Hopping an.

„Wir wollen zeigen, dass es tolle Restaurants mit modernen Konzepten in Elmshorn gibt und können uns gut vorstellen, mit der Event-Idee in Serie zu gehen“, sagt Manuela Kase, Geschäftsführerin des Stadtmarketing Elmshorn.

Premiere in Elmshorn: Beim Dinner Hopping von Tisch zu Tisch

Das Konzept ist einfach: Drei Gänge an einem Abend in drei unterschiedlichen Restaurants. Entsprechend lautet das Motto „Ein Abend – drei Restaurants – großer Genuss in Elmshorn“. Möglich machen sollen diesen Genuss die Köchinnen und Köche des Opposti, des Iméra und des Café Emil.

Begleitet wird die „Gourmetreise“ von Moritz Freudenthal, der den Teilnehmenden als „Gastro Guide“ die drei Restaurants, ihre kulinarischen Angebote und ihre Besonderheiten näher bringen soll. Einige der Gerichte stehen auf der regulären Karte der drei Lokale, andere werden speziell für diesen Abend zubereitet.

Spitzenkoch Moritz Freudenthal begleitet das Dinner Hopping

„Gastro Guide“ Moritz Freudenthal lernte im Hotel Mühlenpark in Uetersen, sammelte Erfahrungen im Fischereihafen Restaurant Hamburg, im Heinsens in Ellerbek, im Gogärtchen auf der Nordseeinsel Sylt sowie als Tournee-Caterer für Die Rote Gourmet Fraktion und in Harald Wohlfahrts Palazzo in Mannheim.

2015 machte sich der Spitzenkoch selbstständig, bietet mittlerweile neben Showkochen auch Homecooking an und setzt dabei bevorzugt auf regionale und saisonale Produkte für vielfältige Genusserlebnisse. Sein Motto: „Kochen mit Freude“.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Elmshorn: Mit Spitzenkoch von Restaurant zu Restaurant

Die Wahl des „Gastro Guides“ fiel auch deshalb auf den 37-jährigen Freudenthal, weil der über sich selbst sagt, er sei immer auf der Suche nach neuen Geschmäckern und großartigen Produkten. Damit sei er der perfekte „Gastro Guide“ für das Event, heißt es vom Stadtmarketing Elmshorn.

Freudenthal wird die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur in den drei Lokalen, sondern auch auf den Wegen von Restaurant zu Restaurant unterhalten und hat sicherlich viel Interessantes zu den Themen Kochen und Kulinarik zu erzählen.

Dinner Hopping in Elmshorn: Diese Restaurants sind dabei

Start des ersten Elmshorner Dinner Hoppings ist um 18 Uhr im griechischen Restaurant Iméra, Kurt-Wagener-Straße 4. Dort haben die Teilnehmenden die Wahl zwischen zwei Meze-Platten. Diese Art der Vorspeisen-Präsentation findet man üblicherweise im Nahen Osten, ist aber auch in südeuropäischen Gebieten verbreitet.

Dazu können etwa eingelegte Oliven, saisonales Grillgemüse oder gefüllte Weinblätter gehören, aber auch gebratene Peperoni, gefüllte Spitzpaprika oder gebackene Aubergine gehören. Was beim Dinner Hopping auf den Meze-Platten landet, bleibt aber eine Überraschung.

Elmshorn: Den Hauptgang des Dinner Hoppings gibt es im Opposti

Weiter geht es für die Dinner Hopper mit einer Hauptspeise im Restaurant Opposti, Kurt-Wagener-Straße zwei. Das Lokal bietet neben unterschiedlichen Pizzen, Burgern und diversen Pastagerichten auch sogenannte Specials an.

Darunter finden sich etwa Bresato, also geschmortes Rindfleisch mit einem Rotweinjus und Kartoffelbrei, oder Beef Tenderloin, ein Rinderfilet auf einem Bett aus Trüffel-Auberginen-Püree, Gemüseratatouille mit grünen Bohnen, Granatapfelsauce und -kernen. Was die Teilnehmenden des Dinner Hoppings serviert bekommen, bleibt aber ein Geheimnis.

Dinner Hopping Elmshorn: Ticketverkauf beginnt am 5. Juli

Den Abschluss des Abends gibt es dann im Café Emil im Gartencenter Rostock, Hamburger Straße 209. Dort wird den Teilnehmenden des Dinner Hoppings ein besonderes Dessert serviert. Der Abend kostet 49 Euro pro Person, Getränke nicht inbegriffen. Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 30 begrenzt, der Ticketverkauf hat am heutigen Mittwoch, 5. Juli, begonnen, und zwar über die Plattform Pretix unter www.pretix.eu/stadtmarketing-elmshorn/dinnerhopping.

Eine Abendkasse gibt es nicht, schnell sein lohnt sich also. Ein Dazustoßen zur Gruppe an einer der drei Stationen ist nicht möglich. Allerdings richtet das Stadtmarketing Elmshorn eine Warteliste ein, falls kurzfristig Plätze frei werden. Und sollte das Angebot gut angenommen werden, ist es gut möglich, dass das Dinner Hopping in Serie geht.